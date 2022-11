Le Fonds de lutte contre les pandémies du G20 va révolutionner le paysage sanitaire mondial

SYDNEY, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Global Infrastructure Hub se réjouit de l'ouverture du Fonds de lutte contre les pandémies du G20 afin d'aborder la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, en particulier dans les pays vulnérables, a déclaré sa directrice générale Marie Lam-Frendo.

« La pandémie de COVID-19 a révélé que partout dans le monde, les pays étaient très mal préparés à gérer une crise sanitaire mondiale.

Global Infrastructure Hub Chief Executive Officer Marie Lam-Frendo

Le Fonds de lutte contre la pandémie du G20 contribuera à garantir un financement suffisant, à long terme et mieux coordonné pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, et à renforcer la capacité des systèmes de santé des pays à revenu faible et intermédiaire. »

Un investissement est nécessaire

« La réponse mondiale inadaptée au COVID-19 est le résultat de décennies de sous-investissement dans les systèmes et les infrastructures de santé.

« Malgré une croissance modeste récente due aux activités de lutte contre la pandémie, les investissements privés dans les infrastructures de santé suivent une tendance à la baisse depuis des années, le secteur social (qui comprend les hôpitaux) ne représentant que 6 % du total des investissements privés dans les projets d'infrastructure entre 2010 et 2020.

Un investissement adéquat dans les infrastructures est nécessaire pour améliorer la capacité des systèmes de santé ainsi que la réponse aux pandémies et leur gestion, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement, où les faibles niveaux d'infrastructures existantes aggravent les problèmes de capacité de réponse aux pandémies. »

Combler les importantes lacunes en matière de financement de la préparation

« Il est rassurant de voir la communauté internationale s'unir avec une volonté politique et un consensus pour ouvrir le Fonds de lutte contre la pandémie : c'est un témoignage de multilatéralisme, même en période difficile.

Je félicite l'Idonésie et l'Italie, dans le cadre de leurs présidences respectives du G20, pour avoir développé et ouvert le Fonds de lutte contre la pandémie et pour avoir obtenu les donateurs fondateurs et actuels.

Je considère cette étape comme une occasion en or de renforcer la prévention des pandémies, les stratégies de réponse et les systèmes de santé dans les pays qui en ont le plus besoin.

Nous sommes prêts à soutenir le G20, dans notre rôle d'entité dédiée aux infrastructures, afin de garantir que cette initiative renforce la résilience et améliore la préparation à la pandémie, en particulier dans les pays où les investissements dans les infrastructures de santé sont faibles. »

