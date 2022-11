G20-Pandemiefonds wird die globale Gesundheitslandschaft zum Besseren verändern

SYDNEY, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Global Infrastructure Hub begrüßt die Einrichtung des Pandemiefonds der G20 zur Pandemieprävention, -vorbereitung und -bekämpfung, insbesondere in gefährdeten Ländern, sagte Marie Lam-Frendo, Geschäftsführerin des GI Hub.

„Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass die Länder auf der ganzen Welt tragischerweise nicht auf die Bewältigung einer globalen Gesundheitskrise vorbereitet waren."

Global Infrastructure Hub Chief Executive Officer Marie Lam-Frendo

„Der Pandemiefonds der G20 wird dazu beitragen, eine ausreichende, langfristige und besser koordinierte Finanzierung der Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung sicherzustellen und die Kapazitäten der Gesundheitssysteme von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu stärken."

Investieren ist entscheidend

„Die unzureichende globale Reaktion auf COVID-19 war das Ergebnis eines jahrzehntelangen Mangels an Investitionen in Gesundheitssysteme und -infrastruktur."

„Trotz der bescheidenen Zunahme in letzter Zeit, die auf die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zurückzuführen ist, sind Investitionen von Privatanlegern in die Gesundheitsinfrastruktur seit Jahren rückläufig. Auf den sozialen Sektor (zu dem auch Krankenhäuser gehören) entfielen von 2010 bis 2020 nur 6 % der gesamten privaten Investitionen in Infrastrukturprojekte."

„Angemessene Infrastrukturinvestitionen sind entscheidend für die Verbesserung der Kapazitäten des Gesundheitssystems und der Reaktion auf Pandemien sowie deren Bewältigung. Dies gilt insbesondere für Schwellen- und Entwicklungsländer, in denen ein geringeres Maß an vorhandener Infrastruktur die Herausforderungen im Hinblick auf die Reaktionsfähigkeit auf Pandemien noch verschärft."

Schließung großer Lücken in der Finanzierungsbereitschaft

„Es ist beruhigend zu sehen, dass die internationale Gemeinschaft mit politischem Willen und Konsens zusammengekommen ist und den Pandemiefonds ins Leben gerufen hat – das steht in der Tat für den Multilateralismus, selbst in schwierigen Zeiten."

„Ich gratuliere den Führungen von Indonesien und Italien, die im Rahmen ihrer jeweiligen G20-Präsidentschaften entscheidend zur Entwicklung und Einführung des Pandemiefonds und zur Sicherung der grundlegenden und aktuellen Spender beigetragen haben."

„Ich sehe diesen Schritt als eine große Chance für die Pandemieprävention, die Reaktionsstrategien und die Stärkung der Gesundheitssysteme in den Ländern, in denen sie am dringendsten benötigt werden."

„Wir sind bereit, die G20 in unserer Rolle als ihre spezielle Infrastruktureinheit zu unterstützen, um sicherzustellen, dass diese Gelegenheit die Widerstandsfähigkeit stärkt und die Pandemiebereitschaft verbessert, insbesondere in Ländern mit geringen Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur."

