G20 Pandemic Fund zal de gezondheidszorg wereldwijd ten goede veranderen

SYDNEY, 15 november 2022 /PRNewswire/ -- De Global Infrastructure Hub verwelkomt de lancering van het Pandemic Fund van de G20 om te praten over preventie, paraatheid en respons van een pandemie, vooral in kwetsbare landen, aldus Marie Lam-Frendo, Chief Executive Officer van GI Hub.

"De COVID-19-pandemie heeft ons op tragische duidelijk gemaakt dat landen over de hele wereld niet voorbereid waren om een wereldwijde gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Global Infrastructure Hub Chief Executive Officer Marie Lam-Frendo

"Het Pandemic Fund van de G20 zal op langere termijn mede zorgen voor voldoende en beter gecoördineerde financiering om een pandemie te voorkomen, er beter op voorbereid te zijn en er beter op te reageren, maar ook om de capaciteit van de gezondheidszorg in minder rijke en arme landen te versterken."

Investeren is cruciaal

"De ontoereikende wereldwijde reactie op COVID-19 was het resultaat van tientallen jaren van bezuinigingen in de gezondheidszorg."

"Ondanks de recente bescheiden groei, als gevolg van maatregelen om de pandemie in te dammen, laten particuliere investeringen in gezondheidsinfrastructuur al jaren een neerwaartse trend zien, waarbij de sociale sector (inclusief ziekenhuizen) goed was voor slechts 6% van de totale particuliere investeringen in infrastructuurprojecten in de periode van 2010 - 2020."

"Adequate investeringen in infrastructuur zijn van cruciaal belang om wereldwijd de capaciteit van de gezondheidszorg en de reactie op en het beheer van pandemieën te verbeteren. Vooral in opkomende markten en opkomende economieën, waar minder goede infrastructuur de grootste uitdaging voor dit voornemen vormt.

Grote hiaten in de financiële paraatheid aanpakken

"Het is geruststellend om te zien dat de internationale gemeenschap met politieke wil en consensus samenkomt om het Pandemic Fund te lanceren - dit is een bewijs dat meerdere landen de krachten kunnen bundelen, zelfs in moeilijke tijden."

"Ik feliciteer het leiderschap van Indonesië en Italië onder hun individuele voorzitterschap van de G20 voor het ontwikkelen en lanceren van het Pandemic Fund en het veiligstellen van de fundamentele en huidige donateurs."

"Ik zie deze stap als een uitgelezen kans om in preventiemaatregelen, systemen en infrastructuur te investeren in landen waarin dat het meest nodig is.

"Wij zijn er met ons infrastructuurplatform klaar voor om de G20 daarin te ondersteunen en ervoor te zorgen we deze kans gezamenlijk maximaal benutten."

