FUSION NEUER SOUNDS: KAROL G VERÖFFENTLICHT ERSTE OFFIZIELLE SINGLE 2022, „PROVENZA"

AUF DEN LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS RÄUMTE DIE KÜNSTLERIN MIT 6 AUSZEICHNUNGEN AB, UNTER ANDEREM ALS „ARTIST OF THE YEAR" UND FÜR DAS „ALBUM OF THE YEAR"

MIAMI, 22. April 2022 /PRNewswire/ -- Nachdem Karol G letztes Wochenende Hunderttausende von Menschen begeistert hatte und zum ersten Mal beim Coachella-Festival aufgetreten war, veröffentlicht sie ihre neue Single „Provenza". Zusammen mit Ovy On The Drums wartet die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriterin mit innovativen Sounds auf, die mit tropischen Rhythmen, Afro-Beats und Reggaeton-Melodien verschmelzen und das Potenzial zum nächsten Sommerhit haben. Die Single ist jetzt auf allen digitalen Musikplattformen verfügbar.