KAROL G EXPLORA UMA FUSÃO DE NOVOS SONS NO LANÇAMENTO DE SEU PRIMEIRO SINGLE OFICIAL DE 2022 "PROVENZA"

+ MAIOR VENCEDORA DA NOITE NO AMAS LATINO COM SEIS PRÊMIOS, INCLUINDO O DE "ARTISTA DO ANO" E DE "ÁLBUM DO ANO"

MIAMI, 22 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de impactar centenas de milhares de pessoas no último fim de semana, apresentando-se pela primeira vez no Coachella, Karol G lança seu novo single, "Provenza." Acompanhada novamente por Ovy On The Drums, a cantora e compositora ganhadora de vários discos de platina apresenta sons inovadores que exploram a fusão entre ritmos tropicais, batidas africanas e melodias do reggaeton, formando o que se tornará o próximo sucesso do verão. O single já está disponível em todas as plataformas digitais de música.