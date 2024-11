UNIVERSAL MUSIC LATINO GEWINNT HISTORISCH ZWEIMAL DEN LATIN GRAMMY ALS BESTER NEUER KÜNSTLER UND BESTÄTIGT DAMIT, DASS SIE DIE HEIMAT DER KÜNSTLERENTWICKLUNG IST

IN PARTNERSCHAFT MIT ARTHOUSE/ABBEY ROAD INSTITUTE SEIT DEM START DES PROGRAMMS IM JAHR 2022 DIE FOLGENDEN GEWINNE ERZIELT

DIESE EINZIGARTIGE ALLIANZ DEFINIERT DIE KÜNSTLERFÖRDERUNG NEU, INDEM SIE BILDUNG, MENTORENSCHAFT UND BERUFLICHE ENTWICKLUNG KOMBINIERT, UM MUSIKALISCHE SPITZENLEISTUNGEN ZU ERREICHEN

2023 BEGANN DIE SINGER-SONGWRITERIN JOAQUINA DIESE SUCHE UND 2024 SETZT ELA TAUBERT DIE REISE FORT, INDEM SIE DIESEN BEISPIELLOSEN SIEG IN FOLGE ERZIELT

„Das Wachstum dieser neuen Künstlerinnen mitzuerleben, zu sehen, wie sie in den letzten Jahren an ihrer künstlerischen Entwicklung als außergewöhnliche Schüler gearbeitet haben und zu sehen, dass die Musik, die sie teilen, von der Latin Recording Academy anerkannt wird, ist eine große Erfüllung für unsere Teams bei Universal Music und Art House." -

Jesus Lopez, Charmain & CEO Universal Music Latinoamérica und Iberia Península

„Die Künstler haben die Aufgabe, ihre Version von Schönheit in ihrer reinsten Form einzufangen, frei von allen Erwartungen und Trends der Branche. Wir schützen und begleiten Künstler in diesem Prozess, denn nur so können langlebige Künstler und Kunst entstehen, die die Gesellschaften der Zukunft positiv verändern. Ein Künstler ist heute mehr als eine Marke oder eine Sammlung von Songs. Ein Künstler ist heute ein spiritueller Führer, ein Zufluchtsort, ein Tempel, in dem die Antworten leben, die der Verstand manchmal nicht finden kann." - Julio Reyes, Gründer der Arthouse Abbey Road Academy Miami

MIAMI, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- In einem beispiellosen und außergewöhnlichen Showcase, das Bildung, Künstlerentwicklung und musikalische Exzellenz miteinander verbindet, haben Universal Music Latino und Arthouse bei den Latin GRAMMY Awards in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in der prestigeträchtigen Kategorie „Bester neuer Künstler" gewonnen. Nach dem Sieg der venezolanischen Sängerin und Songschreiberin Joaquina, die 2023 als jüngste Preisträgerin in die Schlagzeilen geriet, ist nun die kolumbianische Popsensation Ela Taubert an der Reihe, was einen wichtigen Meilenstein für Universal Music Latino und Arthouse darstellt.

Joaquina (Left, 2023 BNA winner); Ela Taubert (2024 BNA winner)

Die Partnerschaft zwischen Universal Music Latino und Arthouse ist ein Leuchtturm der Innovation und Zusammenarbeit, der Bildung, musikalische Exzellenz, Entwicklung und Talent vereint, um eine globale Plattform für aufstrebende Künstler zu schaffen. Diese Zusammenarbeit beruht auf der gemeinsamen Vision, Künstlerinnen und Künstler durch umfassende Unterstützungssysteme zu fördern, darunter Mentorenprogramme, berufliche Weiterbildung und Ressourcen, die auf ihre künstlerische Entwicklung zugeschnitten sind. Durch die Betonung der Bedeutung von Bildung im kreativen Prozess ebnet die Partnerschaft den Weg für eine neue Generation von Stars der lateinamerikanischen Musik auf der ganzen Welt.

Neben Joaquina und Ela Taubert sind auch andere namhafte Künstler vertreten: Paola Guanche, nominiert für den Latin GRAMMY 2023, Maura Nava, nominiert für den Latin GRAMMY 2024, Riza, Jules, Fabian, und Ana Sofia.

Während sich die lateinamerikanische Musiklandschaft weiter verändert, bleiben Universal Music Latino und Arthouse an vorderster Front, um neue Talente zu fördern und die Standards der Branche neu zu definieren. Die wiederholten Erfolge in der Kategorie „Bester neuer Künstler" unterstreichen das Engagement für Innovation, Bildung und das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen.

Über die Universal Music Group

Die Universal Music Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur durch die Kraft der Kunst zu gestalten. UMG ist der weltweit führende Anbieter von musikbasierter Unterhaltung mit einer breiten Palette von Geschäftsbereichen, die sich mit Musikaufnahmen, Musikveröffentlichungen, Merchandising und audiovisuellen Inhalten befassen. Mit dem umfangreichsten Katalog von Aufnahmen und Songs aus allen Musikrichtungen identifiziert und entwickelt UMG Künstler und produziert und vertreibt die von der Kritik am meisten gefeierte und kommerziell erfolgreichste Musik der Welt. UMG hat sich dem künstlerischen Schaffen, der Innovation und dem Unternehmertum verschrieben und fördert die Entwicklung von Dienstleistungen, Plattformen und Geschäftsmodellen, um die künstlerischen und kommerziellen Möglichkeiten für unsere Künstler zu erweitern und neue Erfahrungen für Fans zu schaffen. Weitere Informationen zur Universal Music Group finden Sie unter www.universalmusic.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2559829/Screenshot_2024_11_16_at_12_37_59_PM.jpg