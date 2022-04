KAROL G EXPLORE UNE FUSION DE NOUVEAUX SONS LORS DE LA SORTIE DE SON PREMIER SINGLE OFFICIEL DE 2022 « PROVENZA »

ET EST ÉGALEMENT L'ARTISTE LA PLUS RÉCOMPENSÉE DE LA CÉRÉMONIE DES LATIN AMAS AVEC 6 PRIX DONT CELUI DE « L'ARTISTE DE L'ANNÉE » ET CELUI DE « L'ALBUM DE L'ANNÉE »

MIAMI, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Après avoir marqué des centaines de milliers de personnes le week-end dernier, en se produisant pour la première fois à Coachella, Karol G sort son nouveau single, « Provenza ». Accompagnée une fois de plus par Ovy On The Drums, la chanteuse-compositrice aux multiples disques de platine présente des sons innovants qui explorent les fusions entre les rythmes tropicaux, les afro-beats et les mélodies reggaeton, créant ainsi le prochain tube de l'été. Le single est maintenant disponible sur toutes les plateformes de musique numérique.