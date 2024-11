UNIVERSAL MUSIC LATINO REMPORTE DEUX FOIS DE SUITE LE GRAMMY LATIN DU MEILLEUR NOUVEL ARTISTE CONFIRMANT SON STATUT DE MAISON DU DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE

EN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT ARTHOUSE/ABBEY ROAD, DEPUIS LE LANCEMENT DU PROGRAMME EN 2022, REMPORTE CES VICTOIRES CONSÉCUTIVES

CETTE ALLIANCE UNIQUE REDÉFINIT LE DÉVELOPPEMENT DES ARTISTES EN COMBINANT L'ÉDUCATION, LE MENTORAT ET LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR ATTEINDRE L'EXCELLENCE MUSICALE.

EN 2023, L'AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE JOAQUINA A ENTAMÉ CETTE QUÊTE ET EN 2024, ELA TAUBERT POURSUIT LE VOYAGE EN REMPORTANT CETTE VICTOIRE CONSÉCUTIVE SANS PRÉCÉDENT.

« Assister à la croissance de ces nouvelles artistes féminines, voir comment elles ont travaillé ces années sur leur développement artistique en tant qu'étudiantes exceptionnelles et voir que la musique qu'elles partagent est reconnue par la Latin Recording Academy est une grande satisfaction pour nos équipes chez Universal Music et Art House. » -

Jesus Lopez, Charmain & CEO Universal Music Latinoamérica et Iberia Península

« Les artistes ont pour mission de capturer leur version de la beauté dans son état le plus pur, libre de toutes les attentes et tendances de l'industrie. Nous protégeons et accompagnons les artistes dans ce processus, car c'est le seul moyen de créer des artistes et des œuvres d'art durables qui transformeront positivement les sociétés de demain. Aujourd'hui, un artiste est plus qu'une marque ou une collection de chansons. Aujourd'hui, un artiste est un guide spirituel, un refuge, un temple où vivent les réponses que la raison ne peut parfois pas trouver ». - Julio Reyes, fondateur de l'Arthouse Abbey Road Academy Miami

MIAMI, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans une vitrine extraordinaire et sans précédent combinant l'éducation, le développement d'artistes et l'excellence musicale, Universal Music Latino et Arthouse remporte deux années consécutives la prestigieuse catégorie Meilleur nouvel artiste au Latin GRAMMY Award. Après la victoire de l'auteur-compositeur-interprète vénézuélienne Joaquina, qui a fait la une des journaux en tant que plus jeune lauréate de ce prix en 2023, c'est au tour de la sensation pop colombienne Ela Taubert, qui marque une étape importante pour Universal Music Latino et Arthouse, d'être récompensée.

Joaquina (Left, 2023 BNA winner); Ela Taubert (2024 BNA winner)

Le partenariat entre Universal Music Latino et Arthouse est un modèle d'innovation et de collaboration, fusionnant l'éducation, l'excellence musicale, le développement et le talent pour créer une plateforme mondiale pour les artistes émergents. Cette collaboration est ancrée dans une vision commune qui consiste à donner aux artistes les moyens d'agir grâce à des systèmes de soutien complets, notamment des programmes de mentorat, de développement professionnel et des ressources conçues pour favoriser leur épanouissement artistique. En soulignant l'importance de l'éducation dans le processus créatif, ce partenariat ouvre la voie à une nouvelle génération de stars de la musique latine dans le monde entier.

Outre Joaquina et Ela Taubert, d'autres artistes notables sont également présents : Paola Guanche, nominée aux Latin GRAMMY 2023, Maura Nava, nominée aux Latin GRAMMY 2024, Riza, Jules, Fabian, et Ana Sofia.

Alors que le paysage de la musique latine continue de changer, Universal Music Latino et Arthouse restent à l'avant-garde, défendant les nouveaux talents et redéfinissant les normes de l'industrie. Les succès consécutifs dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » soulignent l'importance accordée à l'innovation, à l'éducation et à la poursuite incessante de l'excellence.

À propos d'Universal Music Group

Chez Universal Music Group, notre raison d'être est de façonner la culture grâce au pouvoir de l'art. UMG est le leader mondial du divertissement musical, avec un large éventail d'activités dans les domaines de la musique enregistrée, de l'édition musicale, du merchandising et du contenu audiovisuel. Disposant du catalogue le plus complet d'enregistrements et de chansons dans tous les genres musicaux, UMG identifie et développe des artistes et produit et distribue la musique la plus acclamée par la critique et la plus réussie sur le plan commercial dans le monde. Attachée à l'art, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise, UMG encourage le développement de services, de plateformes et de modèles économiques afin d'élargir les opportunités artistiques et commerciales pour nos artistes et de créer de nouvelles expériences pour les fans. Pour plus d'informations sur Universal Music Group, visitez le site www.universalmusic.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2559829/Screenshot_2024_11_16_at_12_37_59_PM.jpg