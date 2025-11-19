- FutureDial amplía su alcance global con nuevos centros de soluciones de automatización tras recibir el premio Mobile Disrupt a la innovación

SUNNYVALE, California, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FutureDial, líder mundial en automatización del procesamiento de dispositivos móviles, anunció hoy la apertura de nuevos Centros de Soluciones Globales en Europa y Asia, tras haber sido galardonado con el premio Mobile Disrupt Innovation Award 2025. Estas nuevas instalaciones replican el éxito de los laboratorios de automatización de la compañía en Dallas, Texas, y Sunnyvale, California, y ofrecen a clientes de todo el mundo acceso directo a las tecnologías de automatización de vanguardia y las capacidades de diseño de soluciones de FutureDial.

Ampliando el liderazgo a través de la experiencia y la escala

Con más de 420 millones de dispositivos procesados y décadas de experiencia operativa, FutureDial cuenta con una trayectoria inigualable en la industria del procesamiento de dispositivos. Los nuevos Centros de Soluciones permitirán a los clientes observar la automatización en acción, experimentar de primera mano las soluciones SMART Receive, SMART Test y SMART Grade de FutureDial, aprender cómo aprovechar la IA para optimizar las operaciones y colaborar directamente con expertos de FutureDial para diseñar y ejecutar pruebas y flujos de procesos reales utilizando sus propios dispositivos.

"Nadie en este sector tiene la experiencia tan amplia y profunda que aporta FutureDial", afirmó Frank Harbist, consejero delegado de FutureDial. "Nuestro objetivo es brindar a los clientes la posibilidad de experimentar, probar y comprender realmente cómo el software, la automatización basada en IA y la gestión de la información pueden transformar sus operaciones, porque hemos vivido esa experiencia con cientos de clientes en todo el mundo".

Éxito del cliente a través de una orientación a la solución

Muchos clientes de FutureDial han evolucionado junto con la empresa, comenzando con soluciones solo de software y avanzando hacia flujos de trabajo totalmente automatizados. Estos clientes han experimentado mejoras drásticas en velocidad, precisión y rentabilidad, transformando sus operaciones de logística inversa de manuales a modernas. Todas las soluciones de automatización de FutureDial están diseñadas para ofrecer informes en tiempo real, análisis de rendimiento en vivo e integración perfecta con los sistemas WMS y ERP existentes de los clientes. Estos análisis de datos permiten a los clientes realizar un seguimiento del rendimiento, la productividad y las métricas de desempeño en múltiples instalaciones, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones a gran escala.

Visión global: automatización sin fronteras

La continua expansión en Europa y Asia marca la siguiente fase de la misión de FutureDial: hacer que la automatización sea accesible a todos los fabricantes de dispositivos, reacondicionadores y proveedores de logística del mundo. Los Centros de Soluciones Globales de FutureDial servirán como núcleos de innovación, colaboración y aprendizaje, ayudando a los clientes a identificar nuevas oportunidades de automatización y optimizar sus operaciones para lograr mayor velocidad, precisión y rentabilidad.

"Estamos creando espacios donde los clientes no solo pueden ver la automatización, sino experimentarla de primera mano", explicó Harbist. "Nuestro liderazgo no se limita a la tecnología; radica en ayudar a los clientes a transitar con confianza desde el software hasta la automatización completa. La experiencia del Centro de Soluciones demuestra a los clientes que el software, la automatización, la habilitación de IA y las herramientas de información de FutureDial generarán un retorno de la inversión inmediato y crecerán de forma flexible al ritmo del cliente".

Los nuevos Centros de Soluciones de FutureDial estarán ubicados en Alemania y Japón, y sus funcionalidades de interacción con el cliente se irán implementando gradualmente durante los próximos meses, estando plenamente operativos a principios de 2026. En Alemania, FutureDial se ha asociado con DIS-CONNECT, GmbH, líder regional en la gestión del ciclo de vida de los dispositivos conectados, para dotar de personal y equipamiento a su Centro de Soluciones europeo. En Japón, FutureDial creará e implementará un Centro de Soluciones especializado y adaptado a los mercados japonés y asiático.

"En DIS-CONNECT estamos muy orgullosos de apoyar la expansión de FutureDial en Alemania", declaró Georg Dis, consejero delegado y fundador de DIS-CONNECT GmbH. "El compromiso de FutureDial con la calidad y la innovación marca la pauta en el sector, y juntos ofrecemos automatización e inteligencia de última generación a nuestros clientes a través de nuestro Centro de Soluciones Europeo. Las soluciones de servicio de DIS-CONNECT, la matriz de decisiones con IA y los sistemas de automatización de FutureDial están revolucionando el mercado con nuevas y potentes soluciones".

Acerca de FutureDial

FutureDial ofrece soluciones de software y automatización inteligentes basadas en IA para procesadores de dispositivos, proveedores de logística y reacondicionadores en todo el mundo. Su conjunto de tecnologías de automatización SMART ayuda a los clientes a acelerar el procesamiento, mejorar la precisión y reducir los costes en cada etapa del ciclo de vida del dispositivo.

FutureDial en cifra

Más de 420 millones de dispositivos procesados a nivel mundial

Más de 25 años de experiencia al servicio de fabricantes de equipos originales (OEM), operadores y proveedores de logística

Presencia global en Norteamérica, Europa y Asia

Datos de automatización en tiempo real para los flujos de trabajo de pruebas, clasificación y recepción

