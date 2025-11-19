FutureDial amplía su alcance global con nuevos centros de soluciones de automatización

News provided by

FUTUREDIAL INCORPORATED

Nov 19, 2025, 04:00 ET

- FutureDial amplía su alcance global con nuevos centros de soluciones de automatización tras recibir el premio Mobile Disrupt a la innovación

SUNNYVALE, California, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FutureDial, líder mundial en automatización del procesamiento de dispositivos móviles, anunció hoy la apertura de nuevos Centros de Soluciones Globales en Europa y Asia, tras haber sido galardonado con el premio Mobile Disrupt Innovation Award 2025. Estas nuevas instalaciones replican el éxito de los laboratorios de automatización de la compañía en Dallas, Texas, y Sunnyvale, California, y ofrecen a clientes de todo el mundo acceso directo a las tecnologías de automatización de vanguardia y las capacidades de diseño de soluciones de FutureDial.

Ampliando el liderazgo a través de la experiencia y la escala

Con más de 420 millones de dispositivos procesados y décadas de experiencia operativa, FutureDial cuenta con una trayectoria inigualable en la industria del procesamiento de dispositivos. Los nuevos Centros de Soluciones permitirán a los clientes observar la automatización en acción, experimentar de primera mano las soluciones SMART Receive, SMART Test y SMART Grade de FutureDial, aprender cómo aprovechar la IA para optimizar las operaciones y colaborar directamente con expertos de FutureDial para diseñar y ejecutar pruebas y flujos de procesos reales utilizando sus propios dispositivos.

"Nadie en este sector tiene la experiencia tan amplia y profunda que aporta FutureDial", afirmó Frank Harbist, consejero delegado de FutureDial. "Nuestro objetivo es brindar a los clientes la posibilidad de experimentar, probar y comprender realmente cómo el software, la automatización basada en IA y la gestión de la información pueden transformar sus operaciones, porque hemos vivido esa experiencia con cientos de clientes en todo el mundo".

Éxito del cliente a través de una orientación a la solución

Muchos clientes de FutureDial han evolucionado junto con la empresa, comenzando con soluciones solo de software y avanzando hacia flujos de trabajo totalmente automatizados. Estos clientes han experimentado mejoras drásticas en velocidad, precisión y rentabilidad, transformando sus operaciones de logística inversa de manuales a modernas. Todas las soluciones de automatización de FutureDial están diseñadas para ofrecer informes en tiempo real, análisis de rendimiento en vivo e integración perfecta con los sistemas WMS y ERP existentes de los clientes. Estos análisis de datos permiten a los clientes realizar un seguimiento del rendimiento, la productividad y las métricas de desempeño en múltiples instalaciones, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones a gran escala.

Visión global: automatización sin fronteras

La continua expansión en Europa y Asia marca la siguiente fase de la misión de FutureDial: hacer que la automatización sea accesible a todos los fabricantes de dispositivos, reacondicionadores y proveedores de logística del mundo. Los Centros de Soluciones Globales de FutureDial servirán como núcleos de innovación, colaboración y aprendizaje, ayudando a los clientes a identificar nuevas oportunidades de automatización y optimizar sus operaciones para lograr mayor velocidad, precisión y rentabilidad.

"Estamos creando espacios donde los clientes no solo pueden ver la automatización, sino experimentarla de primera mano", explicó Harbist. "Nuestro liderazgo no se limita a la tecnología; radica en ayudar a los clientes a transitar con confianza desde el software hasta la automatización completa. La experiencia del Centro de Soluciones demuestra a los clientes que el software, la automatización, la habilitación de IA y las herramientas de información de FutureDial generarán un retorno de la inversión inmediato y crecerán de forma flexible al ritmo del cliente".

Los nuevos Centros de Soluciones de FutureDial estarán ubicados en Alemania y Japón, y sus funcionalidades de interacción con el cliente se irán implementando gradualmente durante los próximos meses, estando plenamente operativos a principios de 2026. En Alemania, FutureDial se ha asociado con DIS-CONNECT, GmbH, líder regional en la gestión del ciclo de vida de los dispositivos conectados, para dotar de personal y equipamiento a su Centro de Soluciones europeo. En Japón, FutureDial creará e implementará un Centro de Soluciones especializado y adaptado a los mercados japonés y asiático.

"En DIS-CONNECT estamos muy orgullosos de apoyar la expansión de FutureDial en Alemania", declaró Georg Dis, consejero delegado y fundador de DIS-CONNECT GmbH. "El compromiso de FutureDial con la calidad y la innovación marca la pauta en el sector, y juntos ofrecemos automatización e inteligencia de última generación a nuestros clientes a través de nuestro Centro de Soluciones Europeo. Las soluciones de servicio de DIS-CONNECT, la matriz de decisiones con IA y los sistemas de automatización de FutureDial están revolucionando el mercado con nuevas y potentes soluciones".

Acerca de FutureDial

FutureDial ofrece soluciones de software y automatización inteligentes basadas en IA para procesadores de dispositivos, proveedores de logística y reacondicionadores en todo el mundo. Su conjunto de tecnologías de automatización SMART ayuda a los clientes a acelerar el procesamiento, mejorar la precisión y reducir los costes en cada etapa del ciclo de vida del dispositivo.

FutureDial en cifra

  • Más de 420 millones de dispositivos procesados a nivel mundial
  • Más de 25 años de experiencia al servicio de fabricantes de equipos originales (OEM), operadores y proveedores de logística
  • Presencia global en Norteamérica, Europa y Asia
  • Datos de automatización en tiempo real para los flujos de trabajo de pruebas, clasificación y recepción

Contacto: Brad Treese, 415-623-8000, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2650257/FutureDial_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

FutureDial Expands Global Reach with New Automation Solution Centers Following Mobile Disrupt Innovation Award

FutureDial Expands Global Reach with New Automation Solution Centers Following Mobile Disrupt Innovation Award

FutureDial, the global leader in mobile device processing automation, announced today the launch of new Global Solution Centers in Europe and Asia,...
FutureDial étend sa portée mondiale avec de nouveaux centres de solutions d'automatisation après avoir reçu le prix de l'innovation Mobile Disrupt

FutureDial étend sa portée mondiale avec de nouveaux centres de solutions d'automatisation après avoir reçu le prix de l'innovation Mobile Disrupt

FutureDial, le leader mondial de l'automatisation du traitement des appareils mobiles, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux Global Solution ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics