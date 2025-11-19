フューチャーダイヤル、モバイル・ディスラプト・イノベーション・アワード（Mobile Disrupt Innovation Award）受賞を受け、新たな自動化ソリューション・センターを開設し、グローバル展開を拡大

カリフォルニア州サニーベール, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- モバイル・デバイス処理自動化の世界的リーダーであるフューチャーダイヤルは本日、2025年モバイル・ディスラプト・イノベーション・アワード（Mobile Disrupt Innovation Award）の受賞を受けて、欧州とアジアに新しいグローバル・ソリューション・センターを開設することを発表しました。これらの新しい施設は、テキサス州ダラスとカリフォルニア州サニーベールで成功を収めた同社の自動化ラボを反映したものであり、世界中の顧客がフューチャーダイヤルの最先端の自動化テクノロジーとソリューション設計機能に直接アクセスできるようになります。

経験と規模を通じてリーダーシップを拡大

フューチャーダイヤルは、4億2,000万台を超えるデバイスの処理実績と数十年にわたる運用の専門知識を有し、デバイス処理業界全体で比類のない経験を誇ります。新しいソリューション・センターでは、お客様は自動化の仕組みを実際に確認し、フューチャーダイヤルのSMART Receive、SMART Test、SMART Gradeソリューションを実際に体験し、AIを活用して業務を最適化する方法を学び、フューチャーダイヤルの専門家と直接連携して、独自のデバイスを使用して実際のテストとプロセス・フローを設計および実行することができます。

「この業界で、フューチャーダイヤルほどの深さや幅を持つ企業は他にありません」とフューチャーダイヤルのCEOであるFrank Harbist氏は述べています。「私たちの目標は、ソフトウェア、AI対応の自動化、情報管理によって業務を変革できる方法をお客様に実際に体験し、テストし、真に理解していただくことです。なぜなら、私たちは世界中の何百ものお客様とともにその道を歩んできたからです。」

ソリューション指向による顧客の成功

フューチャーダイヤルの顧客の多くは、ソフトウェアのみのソリューションから始まり、完全に自動化されたワークフローへと進み、同社とともに進化してきました。これらの顧客は、速度、精度、コスト効率が劇的に向上し、リバース・ロジスティクス業務が手動から近代化へと変化しました。すべてのフューチャーダイヤル自動化ソリューションは、リアルタイムのレポート、ライブ・パフォーマンス分析、顧客の既存のWMSおよびERPシステムとのシームレスな統合を実現するように構築されています。これらのデータに基づく分析情報により、顧客は複数の施設にわたってスループット、歩留まり、パフォーマンス指標を追跡できるようになり、運用効率と意思決定を大幅に改善できます。

グローバルなビジョン：国境のない自動化

ヨーロッパとアジアへの継続的な拡大は、世界中のあらゆるデバイス・プロセッサ、再生事業者、物流プロバイダーが自動化を利用できるようにするというフューチャーダイヤルの使命の次の段階を示しています。フューチャーダイヤルの各Global Solution Centerは、イノベーション、コラボレーション、学習のハブとして機能し、顧客が自動化の新たな機会を特定し、業務を最適化してスピード、精度、収益性を向上させられるように支援します。

「私たちは、顧客が自動化を単に見るだけでなく、それを直接体験できる場所を作り上げています」とHarbist氏は述べています。「当社のリーダーシップはテクノロジーだけではありません。お客様が自信を持ってソフトウェアから完全自動化への移行を進められるよう支援することにあります。ソリューション・センターのエクスペリエンスにより、フューチャーダイヤル・ソフトウェア、自動化、AI対応、情報ツールが即座にROIをもたらし、クライアントの成長に合わせて柔軟に拡張できることがクライアントに証明されます。」

フューチャーダイヤルの最新のソリューション・センターはドイツと日本に開設され、顧客エンゲージメント機能は今後数か月かけて展開され、2026年初頭に完全稼働する予定です。ドイツでは、フューチャーダイヤルは、コネクテッド・デバイスのライフサイクル管理エコシステムの地域リーダーであるDIS-CONNECT, GmbHと提携し、European Solution Centerのスタッフ配置と設備の整備を行っています。日本では、フューチャーダイヤルが日本およびアジア市場に合わせたソリューション・センターの専門知識を構築し、展開します。

「DIS-CONNECTはフューチャーダイヤルのドイツへの進出を支援できることを非常に誇りに思います」とDIS-CONNECT GmbHのCEO兼創設者であるGeorg Dis氏は述べています。「フューチャーダイヤルの品質と革新への取り組みは業界の標準を確立しており、私たちは協力して、European Solution Centerを通じて次世代の自動化とインテリジェンスを顧客に提供しています。DIS-CONNECTのサービス・ソリューション、AI Decision Matrix、フューチャーダイヤルの自動化システムは、新しい強力な方法で市場に革命をもたらしています。」

フューチャーダイヤルについて

フューチャーダイヤルは、世界中のデバイス・プロセッサ、物流プロバイダー、再生事業者向けに、インテリジェントなAI駆動型自動化およびソフトウェア・ソリューションを提供しています。同社のSMART自動化テクノロジー・スイートは、デバイス・ライフサイクルのあらゆる段階で、処理の高速化、精度の向上、コストの削減を実現します。

数字で見るフューチャーダイヤル

世界中で4億2,000万台以上のデバイスが処理されています

25年以上にわたりOEM、運送業者、物流業者にサービスを提供

北米、ヨーロッパ、アジアにまたがるグローバル展開

テスト、グレーディング、受領ワークフロー全体にわたるリアルタイムの自動化データ

