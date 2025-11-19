FutureDial erweitert seine globale Reichweite mit neuen Automatisierungszentren nach dem Mobile Disrupt Innovation Award

SUNNYVALE, Kalifornien, November 19, 2025 /PRNewswire/ -- FutureDial, der weltweit führende Anbieter von Automatisierungslösungen für die Verarbeitung mobiler Geräte, gab heute den Start neuer Global Solution Centers in Europa und Asien bekannt, nachdem er als Gewinner des 2025 Mobile Disrupt Innovation Award ausgezeichnet wurde. Diese neuen Einrichtungen spiegeln die erfolgreichen Automatisierungslabore des Unternehmens in Dallas, Texas, und Sunnyvale, Kalifornien, wider und bieten Kunden weltweit direkten Zugang zu FutureDials hochmodernen Automatisierungstechnologien und Lösungskompetenzen.

Ausweitung der Führungsrolle durch Erfahrung und Umfang

Mit mehr als 420 Millionen verarbeiteten Geräten und jahrzehntelanger Betriebserfahrung verfügt FutureDial über unübertroffene Erfahrung in der Geräteverarbeitungsbranche. In den neuen Solution Centern können Kunden die Automatisierung in Aktion erleben, praktische Erfahrungen mit den FutureDial-Lösungen SMART Receive, SMART Test und SMART Grade sammeln, erfahren, wie KI zur Optimierung von Abläufen genutzt werden kann, und direkt mit FutureDial-Experten zusammenarbeiten, um reale Tests und Prozessabläufe mit ihren eigenen Geräten zu entwerfen und durchzuführen.

"Niemand in dieser Branche verfügt über eine so umfassende Erfahrung wie FutureDial", sagte Frank Harbist, CEO von FutureDial. "Unser Ziel ist es, den Kunden die Möglichkeit zu geben, zu testen und wirklich zu verstehen, wie Software, KI-gestützte Automatisierung und Informationsmanagement ihre Abläufe verändern können, denn wir haben diese Reise mit Hunderten von Kunden weltweit erlebt."

Kundenerfolg durch Lösungsorientiertheit

Viele der Kunden von FutureDial haben sich mit dem Unternehmen weiterentwickelt, angefangen mit reinen Softwarelösungen bis hin zu vollautomatischen Workflows. Diese Kunden haben drastische Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneffizienz erzielt und ihre Rückwärtslogistik von manuellen Abläufen in moderne Prozesse umgewandelt. Alle Automatisierungslösungen von FutureDial sind so aufgebaut, dass sie Echtzeit-Reporting, Live-Einblicke in die Leistung und eine nahtlose Integration mit den bestehenden WMS- und ERP-Systemen der Kunden bieten. Diese datengesteuerten Einblicke ermöglichen es den Kunden, Durchsatz, Ertrag und Leistungsmetriken über mehrere Anlagen hinweg zu verfolgen und so die betriebliche Effizienz und die Entscheidungsfindung in großem Umfang zu verbessern.

Globale Vision: Automatisierung ohne Grenzen

Die fortgesetzte Expansion nach Europa und Asien markiert die nächste Phase der Mission von FutureDial, Automatisierung für jeden Geräteverarbeiter, Aufbereiter und Logistikanbieter weltweit zugänglich zu machen. FutureDial Global Solution Centers werden als Drehscheiben für Innovation, Zusammenarbeit und Lernen dienen und den Kunden helfen, neue Möglichkeiten für die Automatisierung zu erkennen und ihre Abläufe zu optimieren, um eine höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Rentabilität zu erreichen.

"Wir schaffen Orte, an denen die Kunden die Automatisierung nicht nur sehen, sondern auch hautnah erleben können", so Harbist. "Unsere Führungsrolle liegt nicht nur in der Technologie, sondern auch darin, dass wir unseren Kunden helfen, den Weg von der Software zur vollständigen Automatisierung mit Vertrauen zu gehen. Die Erfahrung des Solution Centers beweist den Kunden, dass FutureDial Software, Automatisierung, KI-Fähigkeit und Informationstools sofort einen ROI liefern und flexibel mit dem Kunden wachsen können."

Die neuesten Solution Center von FutureDial werden sich in Deutschland und Japan befinden. Sie werden in den nächsten Monaten in Betrieb genommen und Anfang 2026 voll einsatzbereit sein. In Deutschland arbeitet FutureDial mit DIS-CONNECT, GmbH, einem regionalen Marktführer im Bereich des Lebenszyklusmanagements für vernetzte Geräte, zusammen, um sein europäisches Solution Center zu besetzen und auszustatten. In Japan wird FutureDial eine auf den japanischen und asiatischen Markt zugeschnittene Solution Center-Expertise aufbauen und einsetzen.

"Wir von DIS-CONNECT sind sehr stolz darauf, die Expansion von FutureDial nach Deutschland zu unterstützen", sagt Georg Dis, Geschäftsführer und Gründer der DIS-CONNECT GmbH. "Das Engagement von FutureDial für Qualität und Innovation setzt Maßstäbe in der Branche, und gemeinsam liefern wir unseren Kunden über unser europäisches Solution Center Automatisierung und Intelligenz der nächsten Generation. Die Servicelösungen von DIS-CONNECT, die KI-Entscheidungsmatrix und die Automatisierungssysteme von FutureDial revolutionieren den Markt auf ganz neue Weise."

Über FutureDial

FutureDial bietet intelligente, KI-gesteuerte Automatisierungs- und Softwarelösungen für Geräteverarbeiter, Logistikanbieter und Refurbisher weltweit. Die SMART-Automatisierungstechnologien des Unternehmens helfen den Kunden, die Verarbeitung zu beschleunigen, die Genauigkeit zu verbessern und die Kosten in jeder Phase des Lebenszyklus von Geräten zu senken.

FutureDial in Zahlen

Über 420 Millionen verarbeitete Geräte weltweit

Mehr als 25 Jahre im Dienste von OEMs, Spediteuren und Logistikanbietern

Globale Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien

Echtzeit-Automatisierungsdaten für Test-, Sortier- und Empfangs-Workflows

Kontakt: Brad Treese, 415-623-8000, [email protected]

