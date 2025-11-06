Gaby Natale, ganadora de tres premios Emmy®, conferencista y emprendedora, será la protagonista de la Conferencia Nacional de Liderazgo Empresarial 2025

WASHINGTON, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gaby Natale, la periodista ganadora de tres premios Emmy®, autora de éxitos de ventas y conferencista sobre liderazgo, regresará a la Conferencia Nacional de Liderazgo Empresarial como invitada destacada durante la celebración del 20.º aniversario del evento, que tendrá lugar del 6 al 7 de noviembre de 2025 en el Gaylord National Resort & Conference Center de National Harbor, Washington, D.C.

Este año marca un hito, ya que el evento celebra dos décadas de empoderar a los líderes e impulsar la innovación en todos los sectores. La conferencia está reconocida como uno de los principales encuentros del país para ejecutivos, emprendedores y agentes del cambio que dan forma al futuro de los negocios.

Natale aparecerá junto a la actriz Vivica A. Fox y la Dra. Sheila Robinson, fundadora y CEO de Executive Woman Media, en el estreno en vivo del nuevo podcast de la Dra. Robinson, "Living Your Best Life with Dr. Sheila" (Vive tu mejor vida con la Dra. Sheila). La conversación explorará la resiliencia, la reinvención y la mentalidad de los líderes pioneros, temas que definen el trabajo y el mensaje mundial de Natale.

"Ser pionero consiste en ver posibilidades donde otros ven limitaciones", afirmó Natale. "El liderazgo actual requiere visión, valentía y la voluntad de adentrarse en territorios desconocidos. Es un honor para mí volver a esta increíble comunidad, donde las ideas audaces y los líderes valientes siguen redefiniendo lo que es posible".

Natale, una de las favoritas que regresa a la conferencia, se desempeñó anteriormente oradora principal y galardonada con el premio Mosaic Woman Award en 2023, donde su mensaje sobre la innovación y el liderazgo orientado a objetivos tuvo un gran impacto entre los asistentes.

Conocida por su dinámica presencia en el escenario y su narrativa transformadora, Natale ha inspirado al público de Google, PepsiCo, Walmart, Microsoft y las Naciones Unidas. Su libro más vendido, The Virtuous Circle (El círculo virtuoso) (HarperCollins Leadership), profundiza en su marco característico para generar impulso, propósito e impacto en tiempos de cambio.

Ahora en su vigésimo año, la Conferencia Nacional de Liderazgo Empresarial, presentada por Executive Woman Media, es el evento de desarrollo profesional más importante del país para líderes de todos los sectores. La reunión anual incluye ponencias que invitan a la reflexión, oportunidades para establecer contactos de alto nivel y sesiones estratégicas diseñadas para promover el liderazgo, la innovación y la excelencia organizativa.

Para obtener más información sobre la inscripción y el evento, visite www.executivewomanmedia.com

Acerca de Gaby Natale y AGANARmedia

Gaby Natale es una periodista ganadora de tres premios Emmy®, una destacada conferencista motivacional, autora de éxitos de ventas y presentadora de televisión. Conocida por su estilo enérgico y accesible, Gaby inspira al público a adoptar el espíritu pionero, romper barreras e impulsar un cambio significativo en sus vidas personales y profesionales.

Como la primera latina en ganar tres premios Daytime Emmy® consecutivos, Gaby ha demostrado constantemente su capacidad para innovar y liderar en diferentes sectores. Sus marcos de trabajo patentados proporcionan a las personas y a los equipos conclusiones prácticas que fomentan la innovación, desarrollan la resiliencia y cultivan el sentido de pertenencia.

Gaby ofrece conferencias personalizadas, programas de desarrollo de talento, contenido sobre liderazgo y consultoría para eventos corporativos, tanto presenciales como virtuales. Entre sus clientes, se encuentran organizaciones mundiales como Google, Microsoft, P&G, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Estee Lauder, Dell y las Naciones Unidas.

Autora de éxito, su libro The Virtuous Circle, publicado por HarperCollins Leadership, encabezó la lista de novedades de Amazon en las categorías de negocios, inspiración y autoayuda. Refleja su compromiso con el empoderamiento de las personas para que alcancen el crecimiento personal y profesional.

Entre las iniciativas empresariales de Gaby se encuentra la fundación de AGANARmedia, una empresa de marketing que ha prestado servicios a empresas de la lista Fortune 500 como Hilton Worldwide, Sprint y Amazon. Su perspectiva mundial está determinada por su triple ciudadanía (Estados Unidos, Argentina e Italia) y su experiencia viviendo en Londres, México, Washington D. C. y Buenos Aires.

Reconocida por medios de comunicación como Forbes, CNN, NBC y Univision, Gaby ha recibido numerosos galardones, entre ellos el de ser nombrada una de las "25 latinas más poderosas" por People, "Mujer influyente" por SUCCESS Magazine y "Mujer excepcional por su excelencia" por el Foro Económico de Mujeres. Su defensa de los derechos LGBTQ+ le valió una nominación a los premios GLAAD Media Awards.

En 2024, después de sobrevivir a un cáncer de mama, Gaby se convirtió en embajadora oficial de Susan G. Komen, donde comparte su historia para generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz. En 2025, fundó Menopausia.com, una innovadora plataforma digital sobre la mediana edad y la longevidad.

Con una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Periodismo, Gaby comenzó su carrera docente en la Universidad de Texas. Hoy en día, con más de 52 millones de visitas en YouTube, sigue inspirando al público de todo el mundo con su mensaje de innovación, resiliencia y liderazgo.

