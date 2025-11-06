三屆 Emmy® 得主、演說家暨企業家 Gaby Natale 將領銜 2025 年全國商業領袖會議

華盛頓 2025年11月6日 /美通社/ -- 三屆 Emmy® 得獎記者、暢銷書作家暨領導力演說家 Gaby Natale 將重返全國商業領袖會議，在其 20 週年慶祝活動中擔任特邀嘉賓。該活動將於 2025 年 11 月 6 日至 7 日在華盛頓特區國家港的蓋洛德國家度假會議中心舉行。

今年是該活動的里程碑，慶祝其二十年來致力於賦權領導者並推動跨產業創新。該會議被公認為美國首屈一指的盛會之一，匯聚了正在形塑商業未來的企業高階主管、企業家和變革者。

三屆 Emmy 得主、演說家、作家暨企業家 Gaby Natale

Natale 將與女演員 Vivica A. Fox 以及 Executive Woman Media 創辦人暨執行長 Sheila Robinson 博士一同出席 Robinson 博士的新播客節目「與 Sheila 博士一起活出最好的人生」的現場首播會。這場對談將探討韌性、重塑以及先驅領導者的思維模式，這些主題也定義了 Natale 的工作與她向全球傳達的訊息。

「成為先驅的意義，在於看見他人眼中的侷限所蘊藏的可能性。」Natale 表示，「現今的領導力需要遠見、勇氣以及踏入未知領域的意願。我很榮幸能回到這個傑出的社群——在這裡，大膽的想法和勇敢的領導者們不斷重新定義可能性。」

Natale 是該會議備受歡迎的回歸嘉賓，她先前曾在 2023 年擔任主題演講嘉賓和「馬賽克女性獎」得主，當時她關於創新和使命導向型領導力的訊息深深引起了與會者的共鳴。

Natale 以充滿活力的舞台表現和具變革性的敘事而聞名，她曾激勵過來自 Google、PepsiCo、Walmart、Microsoft 和聯合國的聽眾。她的暢銷書《The Virtuous Circle》（由 HarperCollins Leadership 出版），詳細闡述了她在變革時期建立動能、使命和影響力的標誌性框架。

由 Executive Woman Media 主辦的全國商業領袖會議現已邁入第 20 年，是美國首屈一指的跨產業領導者專業發展活動。此年度盛會包含發人深省的主題演講、高階交流活動以及旨在提升領導力、創新和組織卓越性的策略會議。

如需報名與活動詳情，請瀏覽 www.executivewomanmedia.com

Gaby Natale 與 AGANARmedia 簡介

Gaby Natale 是一位三屆 Emmy® 得獎記者、頂尖勵志演說家、暢銷書作家和電視主持人。Gaby 以充滿活動和平易近人的風格著稱，激勵聽眾擁抱先驅精神、突破障礙，並在個人和職業生活中推動有意義的變革。

作為首位連續贏得三座 Daytime Emmys® 的拉丁裔女性，Gaby 持續展現了她在跨產業創新和領導的能力。她獨創的框架為個人和團隊提供了可行的具體做法，以促進創新、建立韌性並培養歸屬感。

Gaby 為企業活動提供客製化的主題演講、人才發展計畫、領導力內容以及實體和線上的諮詢服務。她的客戶包括 Google、Microsoft、P&G、Johnson & Johnson、JPMorgan Chase、Estee Lauder、Dell 和聯合國等全球性組織。

作為一名暢銷書作家，她由 HarperCollins Leadership 出版的著作《The Virtuous Circle》榮登 Amazon 商業、勵志和自我成長類新書榜首。這反映了她致力於賦權個人實現個人和職業成長的承諾。

Gaby 的創業項目包括創辦 AGANARmedia，這是一家行銷公司，曾服務過 Hilton Worldwide、Sprint 和 Amazon 等財星 500 強企業。她的全球視野源於她的三重國籍（美國、阿根廷和義大利）以及在倫敦、墨西哥、華盛頓特區和布宜諾斯艾利斯的生活經歷。

Gaby 獲得了 Forbes、CNN、NBC 和 Univision 等媒體的認可，並榮獲無數殊榮，包括被《People》雜誌評為「25 位最具影響力的拉丁裔女性」之一、被《SUCCESS Magazine》評為「具影響力的女性」，以及被「女性經濟論壇」評為「卓越非凡女性」。她對 LGBTQ+ 權利的倡議為她贏得了 GLAAD 媒體獎提名。

2024 年，在乳癌康復後，Gaby 成為 Susan G. Komen 基金會的官方大使，分享她的故事以提高大眾對早期檢測重要性的認識。2025 年，她創辦了 Menopausia.com，這是一個圍繞中年和長壽議題的突破性數位平台。

Gaby 擁有國際關係學士學位和新聞學碩士學位，她的職業生涯始於在德州大學任教。如今，她在 YouTube 上擁有超過 5200 萬的觀看次數，持續以其關於創新、韌性和領導力的訊息激勵著全球觀眾。

AGANAR Media