三届Emmy®奖得主、演说家兼企业家Gaby Natale将重磅出席2025年全国商业领袖峰会

华盛顿 2025年11月6日 /美通社/ -- 三获Emmy®（艾美）奖的记者、畅销书作家兼领导力演说家Gaby Natale将再度出席全国商业领袖峰会（National Business Leadership Conference），作为特邀嘉宾参与定于2025年11月6日至7日在华盛顿特区国家港口盖洛德国家度假会议中心酒店举行的20周年庆典。

今年该盛会迎来20周年，标志着其20年来在赋能行业领袖、推动跨领域创新方面的重要里程碑。 该会议被公认为全美最顶尖的盛会之一，汇聚了引领商业未来的高管、创业者及变革者。

三届艾美奖得主、演说家、作家兼企业家Gaby Natale

Natale将与女演员Vivica A. Fox及Executive Woman Media创始人兼首席执行官Sheila Robinson博士共同出席Robinson博士新播客《Living Your Best Life with Dr. Sheila》（中文译名：《与Sheila博士共创美好生活》）的现场首播。 这场对话将深入探讨韧性、重塑与先锋领袖思维——也是Natale事业及其全球倡导的核心主题。

Natale表示：“成为先锋，在他人只看到局限之处时发现可能性。 当今的领导力需要远见、勇气，并勇于探索未知领域。 很荣幸重返这个非凡社群——在这里，大胆的构想与勇敢的领袖持续重新定义可能性。”

作为往届广受欢迎的嘉宾，Natale曾以主题演讲嘉宾及Mosaic Woman Award获奖者身份参与2023年会议，她关于创新与目标导向型领导力的分享深受与会者共鸣。

凭借充满感染力的舞台表现与改变思维的故事讲述，Natale激励了来自Google、PepsiCo、Walmart、Microsoft及联合国等机构的观众。 她的畅销书《The Virtuous Circle》（由HarperCollins Leadership出版）进一步阐释了她的标志性框架，帮助人们在变革时期积累动力、明确使命并扩大影响力。

全国商业领袖峰会由Executive Woman Media主办，今年迎来第20届，已成为全美各行业领袖首屈一指的职业发展盛会。 这场年度盛会以发人深省的主题演讲、高层次交流与人脉拓展，以及战略性专题会议为特色，旨在提升领导力、激发创新力并推动组织卓越发展。

有关注册和活动详情，请访问www.executivewomanmedia.com

关于Gaby Natale和AGANARmedia

Gaby Natale是一位三获Emmy®（艾美）奖的记者、杰出励志演说家、畅销书作家兼电视主持人。 她以风格充满活力且平易近人著称，激励观众拥抱开拓者精神、打破障碍，并在个人生活与职业生涯中带来深远影响的变革。

作为首位连续三届获得日间艾美奖（Daytime Emmys®）的拉丁裔人士，Gaby持续展现跨行业的创新与领导力。 她的独创框架为个人与团队提供可付诸实践的指导，旨在激发创新、培养韧性并增强归属感。

Gaby为各类企业活动提供量身定制的主题演讲、人才培养项目、领导力内容和咨询服务，可在线下与线上进行。 其客户包括Google、Microsoft、P&G、Johnson & Johnson、JPMorgan Chase、Estee Lauder、Dell和联合国等全球知名机构。

作为畅销书作家，其由HarperCollins Leadership出版的著作《The Virtuous Circle》曾登顶亚马逊商业、励志与自助类新书榜。 这体现了她致力于赋能个人实现自我与职业成长的承诺。

她的创业项目包括创立营销公司AGANARmedia，其服务的企业包括Hilton Worldwide、Sprint和Amazon等财富500强企业。 她的全球视野源于她的三重国籍（美国、阿根廷、意大利）以及在伦敦、墨西哥、华盛顿特区和布宜诺斯艾利斯的生活经历。

Gaby获得福布斯、CNN、NBC及Univision等媒体的广泛报道，并屡获殊荣，包括被《人物》杂志评为“25位最具影响力的拉丁裔人士”之一、获《SUCCESS》杂志评为“影响力女性”，并被Women Economic Forum授予“卓越非凡女性”称号。 她倡导LGBTQ+权益，由此获得了GLAAD媒体奖提名。

2024年，在战胜乳腺癌后，Gaby成为Susan G. Komen基金会官方大使，通过分享自身经历提高公众对早筛重要性的认识。 2025年，她推出了Menopausia.com，一个专注于中年与长寿的创新型数字平台。

Gaby拥有国际关系学士和新闻学硕士学位，她的职业生涯始于在德克萨斯大学任教。 如今，她的YouTube视频观看量已突破5,200万次，她仍在通过分享关于创新、韧性与领导力的理念不断激励全球观众。

AGANAR Media