Gaby Natale pronuncia discurso de apertura para el evento anual externo femenino de P&G

El tema del 11.° evento anual femenino de P&G fue #LetsKeepBlooming. Tras el evento, determinados miembros asistentes recibieron copias de su libro éxito de ventas El círculo virtuoso, que se convirtió en el primer libro escrito por una latina en ser publicado por la división de Liderazgo de HarperCollins.

El discurso de apertura reforzó el renovado compromiso de la triple ganadora del premio Daytime en torno a inspirar a diversas audiencias para que desarrollen su potencial, impulsado por el éxito de su TED talk "Pioneer: How to Be What You Can't See" ("Pionera: Cómo ser lo que no puedes ver"). El discurso de Natale, simultáneamente un discurso inspirador, un taller laboral y un manifiesto autobiográfico, emplea el arco de su viaje de vida —desde una bodega de alfombras hasta la alfombra roja del premio Daytime EMMY— para entablar conversaciones acerca de los desafíos y las oportunidades que enfrentan las minorías cuando deciden materializar sus sueños en acciones.

Las colaboraciones anteriores de Natale como conferencista motivacional incluyen a Dell, PepsiCo, Century21 y Laura Bush Foundation, entre otras.

Acerca de Gaby Natale y AGANARmedia

Gaby Natale es ganadora de tres premios Daytime EMMY®, celebridad de televisión, escritora de superventas y conferencista motivacional. Es la productora ejecutiva y anfitriona del programa de televisión de alcance nacional "SuperLatina" en el canal Vme del Servicio Público de Radiodifusión (PBS).

Natale, una de las figuras más prestigiosas de la televisión en español, se encuentra entre las pocas mujeres en la industria del entretenimiento que no solo es propietaria de los derechos de su programa de televisión, sino que además es dueña de su propio estudio. Esta singular situación le ha permitido fusionar su pasión por los medios de comunicación con su espíritu emprendedor.

La revista People nombró a Natale una de las "25 latinas más poderosas" en 2018, destacando la inspiradora historia de cómo ascendió desde un programa de televisión local que comenzó en una bodega de alfombras hasta convertirse en la única latina en la historia de los Estados Unidos en ganar tres veces consecutivas el premio Daytime EMMY. Su popularidad creció aún más cuando su primer libro, "El círculo virtuoso" publicado por HarperCollins, se convirtió instantáneamente en éxito de ventas y encabezó las listas de nuevos lanzamientos de Amazon en tres categorías diferentes (Negocios, Inspiración y Autoayuda)

Natale es además la fundadora de AGANARmedia, una compañía de marketing dirigida al público hispano que presta servicios a empresas de la lista Fortune 500 como Hilton Worldwide, Sprint, AT&T, eBay y Amazon. En el mundo digital cuenta con una creciente base de fans, más de 52 millones de reproducciones en YouTube y más de 250,000 seguidores en las redes sociales.

En 2019 Gaby lanzó WelcomeAll Beauty, la primera línea de extensiones de cabello dedicada a la productividad de las mujeres, la cual ofrece estupendos estilos de cabello "hágalo usted misma" que pueden realizarse en menos de 5 minutos.

Natale, infatigable defensora de los asuntos de género y diversidad, es una oradora bilingüe muy solicitada y una frecuente colaboradora de organizaciones sin fines de lucro como el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, la Campaña de Acción de Mujer Fenomenal y Voto Latino. Ha pronunciado discursos de apertura en conferencias de la Organización de las Naciones Unidas, eventos de tecnología y reuniones comerciales en los Estados Unidos y Latinoamérica. Natale cuenta con menciones en Forbes, CNN, Buzzfeed, NBC News, Univision y en la revista Latino Leaders. Es ganadora del premio Digital Trailblazer Award de NALIP y recibió una nominación para los premios GLAAD Media Awards por su presentación de la juventud latina LGBTQ en los medios.

Natale posee un título de pregrado en Relaciones Internacionales y un grado de máster en Periodismo de la Universidad de San Andrés y Columbia. Antes de iniciar su carrera en televisión, Natale dictó clases de comunicación y periodismo en la Universidad de Texas. Oriunda de Argentina, Natale tiene triple ciudadanía: de los Estados Unidos, Argentina e Italia, y ha vivido en Londres (UK), México, Washington DC y Buenos Aires.

