Gaby Natale rompe barreras como oradora principal de apertura de la Conferencia Mundial de Educación de MPI

DALLAS, 18 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gaby Natale, periodista ganadora de tres premios Daytime Emmy, exitosa autora y conferencista, se sumará a la mayor asociación mundial del sector de reuniones y eventos Meeting Professionals International (MPI) como oradora principal de su próximo World Education Congress (WEC23).

El discurso de Natale, Utterly Unique You: Breaking Barriers and Redefining Possibility, mostrará cómo los asistentes pueden convertir el malestar en un llamado de atención para el liderazgo transformador y el crecimiento personal. La periodista ganadora de tres premios EMMY ilustrará cómo visionarios e innovadores no son personas extraordinarias, sino personas comunes que eligen verse a sí mismas y al mundo de maneras extraordinarias.

"Incentivar a personas de todos los ámbitos sociales a adoptar su singularidad, romper barreras y redefinir lo que es posible es una parte crucial de mi trabajo como conferencista, autora y periodista. Creo que los líderes vienen en todo tipo de formas, figuras, tamaños… ¡y acentos!", explica Natale, quien encarna lo que predica.

Como la primera latina en ganar tres premios Daytime EMMY consecutivos, la primera autora hispana publicada por la división de Liderazgo de HarperCollins y una de las pocas escritoras nacidas en el extranjero en narrar su audiolibro en inglés, a Gaby le ha tocado su propia cuota de ser "la primera como ella" en los espacios de liderazgo.

"En MPI, reconocemos que la industria de reuniones y eventos está en constante cambio", señaló Paul Van Deventer, presidente y director ejecutivo de MPI. "Es por eso que priorizamos abrir temas atractivos para debate, que son relevantes para nuestra empresa hoy y anticipan lo que será importante en el camino".

Presentado como una oportunidad para que los planificadores se "refresquen" y se enfoquen en adoptar el cambio en una industria en constante cambio, el evento norteamericano emblemático y galardonado de MPI se llevará a cabo por primera vez al sur de la frontera de los Estados Unidos en convergencia entre el Barceló Maya Resort todo incluido y el Barceló Maya Arena en Quintana Roo, México, del 13 al 15 de junio.

Acerca de Gaby Natale y AGANARmedia

Gaby, una líder de opinión y conferencista motivadora muy solicitada, ha compartido su mensaje inspirador en las corporaciones de la lista Fortune 50, en las Naciones Unidas y en su propia charla en TEDx, con el que alienta a las minorías subrepresentadas a ser pioneras y a ser lo que (todavía) no pueden ver en el mundo.

Natale está entre las pocas mujeres en la industria del entretenimiento que no solo es propietaria de los derechos de su contenido, sino también de un estudio de televisión. Esta singular situación le ha permitido fusionar su pasión por los medios de comunicación con su espíritu emprendedor.

La revista People nombró a Natale una de las "25 latinas más poderosas" de 2018, destacando la inspiradora historia de cómo ascendió desde un programa de televisión local que comenzó en una bodega de alfombras hasta convertirse en la única latina en la historia de los Estados Unidos en ganar tres veces consecutivas el premio Daytime EMMY. Su popularidad creció aún más cuando su primer libro, "El círculo virtuoso", publicado por HarperCollins, se convirtió instantáneamente en éxito de ventas y encabezó las listas de nuevos lanzamientos de Amazon en tres categorías diferentes (Negocios, Inspiración y Autoayuda).

Natale es además la fundadora de AGANARmedia, una compañía de mercadeo dirigida al público hispano y presta servicios a empresas de la lista Fortune 500 como Hilton Worldwide, Sprint, AT&T, eBay y Amazon. En el mundo digital cuenta con una creciente base de admiradores, con más de 52 millones de reproducciones en YouTube y más de 250,000 seguidores en las redes sociales.

En 2019, Natale lanzó Welcome All Beauty, su propia línea de postizos y extensiones de cabello dedicada a las mujeres que necesitan estar listas para la cámara cuando están sobre la marcha.

Natale, infatigable defensora de los asuntos de género y diversidad, es una colaboradora asidua de organizaciones sin fines de lucro como el St. Jude Children's Research Hospital, la Campaña de Acción Mujer Fenomenal (Phenomenal Woman Action Campaign) y Voto Latino.

Natale ha sido presentada en Forbes, CNN, Buzzfeed, NBC News, Univision y en la revista Latino Leaders. Es ganadora del premio Digital Trailblazer Award de NALIP y recibió una nominación para los premios GLAAD Media Awards por su presentación de la juventud latina LGBTQ en los medios.

Natale posee un título de pregrado en Relaciones Internacionales y un grado de máster en Periodismo de la Universidad de San Andrés y Columbia. Antes de iniciar su carrera en televisión, Natale dictó clases de comunicación y periodismo en la Universidad de Texas.

