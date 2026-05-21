Durch den Fußball vereint, angetrieben von einer gemeinsamen Vision von Spitzenleistung: GAC gibt strategische Partnerschaft mit Toluca FC bekannt

TOLUCA, Mexiko und GUANGZHOU, China, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 19. Mai 2026, inmitten der wachsenden Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, gab GAC offiziell eine zweijährige strategische Partnerschaft mit dem Deportivo Toluca Fútbol Club bekannt, einem legendären Verein des mexikanischen Fußballs. GAC wurde offizieller Partner des Toluca FC. Diese Partnerschaft stellt im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einen wichtigen Schritt in der globalen Sportmarketingstrategie von GAC in Nord- und Südamerika dar und stärkt die lokale Marktpräsenz sowie die globale Reichweite der Marke in den Kernmärkten des amerikanischen Kontinents weiter.

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Der Toluca FC ist ein legendärer Verein mit einer reichen Geschichte und großer Wettbewerbsstärke im mexikanischen Fußball. Seit seiner Gründung im Jahr 1917 stehen die Werte des Vereins – Exzellenz, Disziplin, Durchhaltevermögen und eine Siegermentalität – in engem Einklang mit der Markenphilosophie von GAC, die sich durch Qualität an erster Stelle, Innovationskraft und das Streben nach Höchstleistungen auszeichnet. Als renommierte chinesische Automarke auf dem mexikanischen Markt geht GAC eine Partnerschaft mit dem Toluca FC ein – eine starke Zusammenarbeit zwischen einem führenden Unternehmen der Automobilbranche und einem Meisterteam im Fußball, die ein neues Kapitel der branchenübergreifenden Partnerschaft aufschlägt, das von gemeinsamen Zielen getragen wird.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden beide Seiten gemeinsam Maßnahmen zur Steigerung der Markenpräsenz, exklusive Fan-Erlebnisse und Sonderveranstaltungen entwickeln. Indem sie lokale Fanclubs auf eine zugänglichere und authentischere Weise einbinden, werden sie enge Beziehungen zu Millionen von Fußballfans aufbauen. Indem GAC den Fußball als in ganz Mexiko beliebte kulturelle Plattform nutzt, wird das Unternehmen eine flächendeckende Markenreichweite erzielen, sein Image als hochwertige, zuverlässige und innovative Marke in Mexiko weiter stärken und den entscheidenden Übergang vom „Markteintritt" zur „Markenlokalisierung" vollziehen.

Die Partnerschaft mit Toluca FC ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Anschluss an die Sportkooperationen von GAC in wichtigen lateinamerikanischen Märkten wie Brasilien, Kolumbien, Bolivien und Uruguay. GAC hat nun eine Sportmarketing-Matrix aufgebaut, die Lateinamerika abdeckt und die Welt miteinander verbindet, wobei der Schwerpunkt von punktuellen Sponsoringmaßnahmen auf ein koordiniertes globales Sport-Ökosystem verlagert wurde. Durch die kontinuierliche Ausweitung seiner Markenpräsenz und die Stärkung seiner Sportmarketing-Strategie in Lateinamerika vertieft GAC die emotionale Bindung zu den lokalen Verbrauchern und baut seinen globalen Markeneinfluss stetig aus.

Weitere Informationen über GAC finden Sie unter: https://www.gacgroup.com/en. Folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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