Unis par le football, animés par une vision commune de l'excellence : GAC annonce un partenariat stratégique avec le Toluca FC

TOLUCA, Mexique et GUANGZHOU, Chine, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 19 mai 2026, alors que l'enthousiasme ne cesse de grandir à l'approche de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, GAC a officiellement annoncé un partenariat stratégique de deux ans avec le Deportivo Toluca Fútbol Club, un club légendaire du football mexicain. GAC est devenu le partenaire officiel du Toluca FC. Ce partenariat marque une étape clé dans la stratégie globale de marketing sportif de GAC sur le continent américain en vue de la Coupe du monde 2026, renforçant encore la présence de la marque sur le marché local et son empreinte mondiale sur les principaux marchés des Amériques.

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Le Toluca FC est un club emblématique avec une histoire riche et une force compétitive dans le football mexicain, depuis sa fondation en 1917. Les valeurs du club, à savoir l'excellence, la discipline, la résilience et un état d'esprit gagnant, s'alignent étroitement sur la philosophie de la marque GAC, à savoir la qualité d'abord, l'innovation et la recherche de la haute performance. En tant que marque automobile chinoise reconnue sur le marché mexicain, GAC s'associe au Toluca FC dans le cadre d'une puissante collaboration entre un leader de l'industrie automobile et une équipe championne de football, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de partenariat intersectoriel motivé par des aspirations communes.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux parties développeront conjointement des initiatives de visibilité de la marque, des expériences exclusives pour les fans et des événements spéciaux. En s'adressant à des groupes d'utilisateurs locaux d'une manière plus accessible et plus authentique, ils établiront des liens profonds avec des millions de supporters de football. En s'appuyant sur le football, une plateforme culturelle très appréciée dans tout le Mexique, GAC assurera une couverture totale de sa marque, renforcera encore son image de marque haut de gamme, fiable et innovante au Mexique, et mènera à bien la transition cruciale entre « pénétration du marché » et « localisation de la marque ».

Le partenariat avec le Toluca FC est une nouvelle étape importante après les collaborations sportives de GAC sur les marchés clés d'Amérique latine, notamment le Brésil, la Colombie, la Bolivie et l'Uruguay. GAC a maintenant construit une matrice de marketing sportif couvrant l'Amérique latine et reliant le monde entier, passant d'un parrainage unique à un écosystème sportif mondial coordonné. En élargissant continuellement l'empreinte de sa marque et en améliorant sa matrice de marketing sportif en Amérique latine, GAC approfondit les liens émotionnels avec les consommateurs locaux et augmente régulièrement l'influence de sa marque au niveau mondial.

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