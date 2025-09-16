GAC et AUMOVIO présentent l'innovation et les partenariats mondiaux à l'IAA Mobility de Munich

GAC

GAC

Sep 16, 2025

MUNICH, 16 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le jour de l'ouverture du salon de IAA Mobility à Munich, des invités de marque se rassemblent sur le stand, le stand GAC accueille des entreprises mondiales de premier plan, notamment BOSCH et AUMOVIO, ainsi que des cadres supérieurs de ses partenaires. Ces entreprises, profondément ancrées dans l'industrie automobile et axées sur les solutions de mobilité intelligente, découvrent les dernières technologies et les derniers modèles de GAC d'un point de vue professionnel.

La nouvelle AION V et la future AION UT sont dotées d'un CCU haute performance, co-développé par GAC et AUMOVIO. Cette plateforme avancée garantit la conformité de la cybersécurité et de la sûreté avec les normes européennes, ce qui témoigne d'une collaboration étroite avec le marché européen. Avec plus de 17 ans de partenariat innovant, GAC a associé la technologie de pointe d'AUMOVIO à la vision prospective de GAC pour améliorer les performances des véhicules et accélérer l'écosystème des nouvelles énergies. À l'avenir, elles resteront attachées au développement de produits à l'échelle mondiale.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2774130/GAC.mp4 

