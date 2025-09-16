GAC und AUMOVIO präsentieren Innovation und globale Partnerschaften auf der IAA Mobility München

News provided by

GAC

Sep 16, 2025, 10:22 ET

MÜNCHEN, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Am Eröffnungstag der IAA Mobility in München versammeln sich hochkarätige Gäste auf dem GAC-Stand, darunter führende globale Unternehmen wie BOSCH und AUMOVIO sowie leitende Angestellte ihrer Partner. Diese tief in der Automobilindustrie verwurzelten und auf intelligente Mobilitätslösungen fokussierten Unternehmen erleben die neuesten Technologien und Modelle von GAC aus erster Hand und aus professioneller Sicht.

Continue Reading

Der neu eingeführte AION V und der kommende AION UT verfügen über eine Hochleistungs-CCU, die gemeinsam von GAC und AUMOVIO entwickelt wurde. Diese fortschrittliche Plattform gewährleistet die Einhaltung europäischer Normen in den Bereichen Cybersecurity und Sicherheit und ist ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit mit dem europäischen Markt. Mit mehr als 17 Jahren innovativer Partnerschaft hat GAC die Spitzentechnologie von AUMOVIO mit der zukunftsweisenden Vision von GAC kombiniert, um die Fahrzeugleistung zu verbessern und das neue Energie-Ökosystem zu beschleunigen. Auch in Zukunft setzen sie auf eine globale Produktentwicklung.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2774130/GAC.mp4 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Feng Xingya en IAA Mobility 2025: Un diálogo global, un camino colaborativo

Feng Xingya en IAA Mobility 2025: Un diálogo global, un camino colaborativo

Feng Xingya, presidente y director general del Grupo GAC, estuvo presente en la IAA Mobility 2025. En la IAA Mobility, el público se impresionó no...
GAC et AUMOVIO présentent l'innovation et les partenariats mondiaux à l'IAA Mobility de Munich

GAC et AUMOVIO présentent l'innovation et les partenariats mondiaux à l'IAA Mobility de Munich

Le jour de l'ouverture du salon de IAA Mobility à Munich, des invités de marque se rassemblent sur le stand, le stand GAC accueille des entreprises...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics