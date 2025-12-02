GAC führt AION V in Griechenland ein

ATHEN, Griechenland, 2.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute hat GAC seinen elektrischen Geländewagen, den AION V, in Griechenland offiziell vorgestellt. Nach Finnland, Polen und Portugal ist Griechenland der vierte europäische Markt , der GAC-Fahrzeuge aufnimmt. Dieser Schritt vergrößert den Fußabdruck von hochwertigen Elektrofahrzeugen in der südlichen Region und unterstützt die Mission von GAC, die Einführung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa zu beschleunigen und aktiv zu den Klimazielen der Region beizutragen.

Der AION V wurde entwickelt, um die griechischen Prioritäten in Bezug auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Geräumigkeit zu erfüllen, und bietet überzeugende Vorteile in Bezug auf Technologie und Benutzererfahrung. Der AION V hat eine Fünf-Sterne-Euro-NCAP-Sicherheitsbewertung, eine WLTP-Reichweite von 510 Kilometern und eine Ladezeit von nur 24 Minuten von 10% auf 80%. Im Hinblick auf die langfristige Zuverlässigkeit bietet das Modell eine Fahrzeuggarantie von 8 Jahren und 160.000 Kilometern sowie eine Batteriegarantie von 8 Jahren und 200.000 Kilometern - eine Garantie, die den Kunden eine lange Lebensdauer garantiert und die Betriebskosten reduziert. Zusammen mit dem wachsenden griechischen Ladenetz sorgt AION V dafür, dass die Reichweitenangst der Vergangenheit angehört.

Der Markteintritt des AION V in Griechenland ist von zentraler Bedeutung für die paneuropäische Strategie von GAC, die durch die Unterzeichnung eines globalen Partnerschaftsabkommens mit Inchcape auf dem Pariser Autosalon 2024 beschleunigt wurde. Diese Allianz nutzt das ausgereifte Vertriebs- und Servicenetz von Inchcape zusammen mit der fortschrittlichen Technologie von GAC.

Seit der Vorstellung des "European Market Plan" auf dem Pariser Autosalon 2024 hat GAC Europa zu einem strategischen Kernmarkt erklärt und in rascher Folge Polen, Portugal und Finnland erschlossen. GAC strebt bis 2028 eine flächendeckende Versorgung in ganz Europa an, unterstützt durch kontinuierliche Anstrengungen bei der Entwicklung von Vertriebskanälen, der Verbesserung des Servicesystems und der Integration der industriellen Kette.

Die 1997 gegründete GAC Group mit Hauptsitz in Guangzhou ist seit 13 Jahren in Folge in der Fortune Global 500 Liste vertreten. Mit umfassender Forschung und Entwicklung, Produktion und Marken wie GAC, AION und HYPTEC widmet sich GAC der intelligenten, hochwertigen und nachhaltigen Mobilität.

