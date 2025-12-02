GAC lance l'AION V en Grèce

ATHENES, Grèce, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, GAC a officiellement lancé son SUV électrique, l'AION V, en Grèce. Après la Finlande, la Pologne et le Portugal, la Grèce est le quatrième marché européen à accueillir les véhicules GAC. Cette étape augmente l'empreinte des véhicules électriques de haute qualité dans la région du Sud et soutient la mission de GAC d'accélérer l'adoption des véhicules électriques dans toute l'Europe et de contribuer activement aux objectifs climatiques de la région.

AION V

Conçu pour répondre aux priorités de la Grèce en matière de durabilité, de sécurité et d'espace, AION V offre des avantages indéniables en termes de technologie et d'expérience utilisateur. L'AION V a obtenu une note de sécurité Euro NCAP de cinq étoiles, a une autonomie WLTP de 510 kilomètres et se recharge en seulement 24 minutes de 10 % à 80 %. En ce qui concerne la fiabilité à long terme, le modèle offre une garantie de 8 ans/160 000 kilomètres sur le véhicule, ainsi qu'une garantie de 8 ans/200 000 kilomètres sur la batterie, ce qui rassure les clients quant à la durabilité et à la réduction des coûts de possession. Avec le réseau de chargeurs en Grèce , l'AION V fait de l'anxiété liée à l'autonomie une chose du passé.

Réseau de vente et de service

L'entrée de l'AION V sur le site Grèce est un élément central de la stratégie paneuropéenne de GAC, qui s'est accélérée après la signature d'un accord de partenariat mondial avec Inchcape au Salon de l'automobile de Paris 2024. Cette alliance s'appuie sur le réseau de vente et de service d'Inchcape et sur la technologie de pointe de GAC.

Développement européen

Depuis la présentation de son "plan de marché européen" au salon de l'automobile de Paris 2024, GAC a fait de l'Europe un marché stratégique de base, en s'implantant rapidement en Pologne, au Portugal et en Finlande. GAC vise une couverture totale de l'Europe d'ici 2028, , grâce à des efforts continus dans le développement des canaux, l'amélioration des systèmes de service et l'intégration de la chaîne industrielle.

À propos du groupe GAC

Fondé en 1997 et basé à Guangzhou, le groupe GAC figure dans le classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Avec des activités complètes de R&D et de fabrication, et des marques telles que GAC, AION et HYPTEC, GAC se consacre à la mobilité intelligente, de haute qualité et durable.

Pour de plus amples informations sur le groupe GAC, veuillez consulter le site suivant : https://www.gacgroup.com/en-eu/ ou suivez-nous sur social.

Pour les demandes de renseignements de la presse

Joris Steenman

PR Manager Europe, GAC

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836078/GAC_launches_AION_V_in_Greece.jpg