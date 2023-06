GameAbove eleva o programa de segurança cibernética da Eastern Michigan University com doação de USD 1,6 milhão para sua Faculdade de Engenharia e Tecnologia

O robusto programa de segurança cibernética incluirá novas pesquisas e certificados em breve

YPSILANTI, Michigan, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A GameAbove da Eastern Michigan University (EMU), um grupo filantrópico liderado por ex-alunos que promove programas acadêmicos e atléticos, anuncia uma doação de USD 1,6 milhão para a Faculdade de Engenharia e Tecnologia (College of Engineering and Technology, GACET) da universidade. O novo compromisso apoiará o lançamento de uma iniciativa de segurança cibernética para sistemas integrados, aprimorará as ofertas em segurança cibernética e internet das coisas, incluindo pesquisa em segurança cibernética para veículos e mobilidade, e estabelecerá um programa de certificação de segurança cibernética dedicado que atende estudantes e profissionais de negócios.

EMU GameAbove Faculdade de Engenharia e Tecnologia

"Nosso objetivo sempre foi que a GameAbove College of Engineering and Technology fosse conhecida como o principal programa de segurança cibernética do país", disse Keith J. Stone, presidente da GameAbove. "Não nos desviaremos desse padrão de qualidade. Os passos que a GameAbove, o reitor Qatu e a liderança da EMU estão tomando, incluindo esta doação, ilustram nossa unidade e nosso total compromisso em fornecer os recursos adequados para garantir o sucesso duradouro do programa."

O programa de segurança cibernética da GACET School of Information Security and Applied Computing é um dos cursos de graduação de maior crescimento da EMU e líder nacional no oferecimento de educação e treinamento para se defender contra ataques cibernéticos e proteger dados confidenciais e pessoais. Ele foi um dos primeiros nos EUA a oferecer um curso de graduação em segurança cibernética e obter acreditação ABET e certificação da Agência de Segurança Nacional (NSA). O programa oferece graduação e pós-graduação e uma combinação flexível de cursos on-line e presenciais para atender à demanda por instrução personalizada e estudantes e profissionais orientados para a carreira.

A partir de 2024, a EMU oferecerá o seguinte para segurança cibernética:

Programa de Certificação

NOVOS Fundamentos de Segurança Cibernética

Programas de Graduação

Segurança da Informação e Defesa Cibernética [Bacharelado]

Tecnologia da Informação [Bacharelado]

Formação secundária ("Minor") em Investigação Forense Digital e Respostas a Incidentes

Formação secundária ("Minor") em Conformidade com a Segurança da Informação

Programas de Pós-Graduação

Segurança Cibernética [Mestrado] disponível on-line

Segurança Cibernética [Mestrado e Bacharelado]

A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) redesignou a GACET da EMU como um Centro Nacional de Excelência Acadêmica em Defesa Cibernética neste ano, até o ano acadêmico de 2028. Em 2022, o ranking de Melhor Bacharelado Online em Segurança Cibernética (Best Online Bachelor's in Cybersecurity) da AcademicInfluence.com classificou o programa de Bacharelado em Informação e Defesa Cibernética da GACET (GACET Bachelor of Information Assurance and Cyber Defense) como o sétimo melhor em todo o país. Além disso, foi a única universidade em Michigan a figurar entre as 10 melhores colocadas.

Com quase 100% de colocação em empregos, estudantes da EMU com diplomas de segurança cibernética iniciam suas carreiras em empresas como Google, Amazon, Departamento de Segurança Interna dos EUA (U.S. Department of Homeland Security) e a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA). Encontrar oportunidades de carreira em suas áreas de estudo é a etapa mais crucial para os alunos fazerem a transição para a força de trabalho com sucesso. A GameAbove continuará a desempenhar um papel fundamental na colocação de carreira, conectando estudantes de segurança cibernética com sua rede de organizações poderosas e estabelecendo parcerias com líderes do setor que buscam graduados dos principais programas de segurança cibernética do país.

"Somos gratos pelo apoio da organização de ex-alunos da GameAbove", disse o presidente da EMU, James Smith. "O compromisso e a dedicação de ex-alunos bem-sucedidos e a determinação da GameAbove para criar novas oportunidades para estudantes da Eastern não têm precedentes. A GameAbove continua a impactar diretamente o trabalho que fazemos para desenvolver oportunidades educacionais e de carreira para nossos alunos que poderiam não existir de outra forma".

"A segurança cibernética e outros campos relacionados, incluindo a inteligência artificial, internet das coisas e sistemas integrados, estão entre os campos de interesse de crescimento mais rápido para indivíduos, bem como para empregadores públicos e privados", disse Mohamad Qatu, reitor da GameAbove College of Engineering and Technology. "Essas áreas de estudo e pesquisa estão tocando nossas vidas de várias maneiras. O crescimento do emprego nessas áreas está entre os mais altos do país e do mundo".

"Agradecemos à GameAbove e sua liderança por sua generosa e excepcional parceria e apoio. Esse suporte nos ajudará a oferecer programas adicionais, oferecer mais acesso a este importante campo, oferecendo sólidos certificados e aprimorar nossa pesquisa para nos tornarmos líderes nacionais neste importante campo", disse Qatu.

A GameAbove comprometeu mais de USD 28 milhões para a EMU, apoiando ou criando programas que estimulem a inovação e o avanço acadêmico. Esses programas incluem melhorar o enriquecimento do corpo docente, fornecer ajuda financeira aos alunos e melhorar as instalações que promovem as conquistas entre alunos e atletas na EMU.

Para mais informações sobre a GameAbove College of Engineering and Technology, School of Information Security & Applied Computing, acesse o site.

Sobre a Eastern Michigan University

Fundada em 1849, a Eastern é a segunda universidade pública mais antiga em Michigan. Atualmente, atende a mais de 14 mil alunos que buscam graduação, pós-graduação, especialização, doutorado e certificados em artes, ciências e profissões. No total, mais de 300 cursos de graduação, formações secundárias e concentrações são entregues por meio das Faculdades de Artes e Ciências; Negócios; Educação; Engenharia e Tecnologia; Saúde e Serviços Humanos da universidade; e sua escola de pós-graduação. As publicações nacionais reconhecem regularmente a EMU por sua excelência, diversidade e compromisso com a educação aplicada. Acesse os sites de classificações e pontos de destaque da universidade para saber mais. Para mais informações sobre a Eastern Michigan University, acesse o site da Universidade. Para se manter atualizado sobre notícias, atividades e anúncios universitários, acesse EMU Today.

Sobre a GameAbove

O foco principal da GameAbove na EMU é ajudar a moldar, inspirar e apoiar os alunos atuais e futuros da Eastern Michigan University ao alcançar novos patamares no aprendizado por meio da transformação e inspiração na experiência educacional. A GameAbove pretende ajudar a melhorar a experiência do ensino superior por meio da exploração e apoio a modelos financeiros inovadores para sustentar universidades, aprimorando o ambiente do campus, elevando o atletismo, promovendo programas acadêmicos pioneiros e doações criativas na comunidade. Para saber mais, acesse www.gameabove.com.

