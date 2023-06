GameAbove renforce le programme de cybersécurité de l'Eastern Michigan University grâce à un don de 1,6 million de dollars au College of Engineering and Technology

Le solide programme de cybersécurité comprendra bientôt de nouvelles activités de recherche et de nouveaux certificats

YPSILANTI, Michigan, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- GameAbove at Eastern Michigan University, un groupe philanthropique dirigé par d'anciens étudiants qui fait progresser les programmes universitaires et sportifs, annonce un don de 1,6 million de dollars au College of Engineering and Technology (GACET) de l'université. Ce nouvel engagement permettra de soutenir le lancement d'une initiative de cybersécurité pour les systèmes embarqués, d'améliorer les offres dans le domaine de la cybersécurité et de l'Internet des objets, y compris la recherche en cybersécurité pour les véhicules et la mobilité, et de mettre en place un programme de certificat dédié à la cybersécurité qui s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels du monde des affaires.

EMU GameAbove College of Engineering and Technology

« Notre objectif a toujours été de faire en sorte que le GameAbove College of Engineering and Technology soit reconnu comme le meilleur programme de cybersécurité du pays », déclare Keith J. Stone, président de GameAbove. « Nous ne dérogerons pas à cette norme de qualité. Les mesures prises par GameAbove, le doyen Qatu et les dirigeants de l'UEM, y compris ce don, témoignent de notre volonté de nous unir et de nous engager pleinement à fournir les ressources nécessaires pour assurer le succès pérenne du programme. »

Le programme de cybersécurité de la GACET School of Information Security and Applied Computing est l'une des filières à la croissance la plus rapide de l'UEM et un leader national en matière d'éducation et de formation à la défense contre les cyberattaques et à la protection des données sensibles et personnelles. Il a été l'un des premiers aux États-Unis à proposer une spécialisation en cybersécurité et à obtenir l'accréditation ABET et la certification de l'Agence nationale de sécurité (NSA). Le programme propose des diplômes de premier et de deuxième cycle et une combinaison flexible de cours en ligne et en présentiel pour répondre à la demande d'enseignement personnalisé et d'étudiants et de professionnels désireux de faire carrière.

À partir de 2024, l'UEM proposera les formations suivantes dans le domaine de la cybersécurité :

Programme de certificat

NOUVEAU Principes fondamentaux de la cybersécurité

Programmes de premier cycle

Assurance de l'information et cyberdéfense [B.S.]

Technologie de l'information [B.S.]

Mineure en criminologie numérique et réponse aux incidents

Mineure sur la conformité à l'assurance de l'information

Programmes d'études supérieures

Cybersécurité [M.S.] disponible en ligne

Cybersecurity [M.S. + B.S.]

La NSA a redésigné le GACET de l'UEM comme Centre national d'excellence académique en cyberdéfense cette année jusqu'à l'année universitaire 2028. En 2022, le Best Online Bachelor's in Cybersecurity de AcademicInfluence.com a classé le programme GACET Bachelor of Information Assurance and Cyber Defense au septième rang national et a fait de l'EMU la seule université du Michigan à se classer dans le top 10.

Avec un taux de recrutement proche de 100 %, les étudiants de l'UEM titulaires d'un diplôme en cybersécurité commencent leur carrière dans des entreprises telles que Google, Amazon, le ministère américain de la sécurité intérieure et la NSA. Le fait de trouver des opportunités de carrière dans leur domaine d'études représente l'étape la plus importante pour que les étudiants réussissent leur transition vers le monde du travail. GameAbove continuera à jouer un rôle essentiel dans le recrutement professionnel en mettant les étudiants en cybersécurité en contact avec son réseau de grandes entreprises et en établissant des partenariats avec les leaders du secteur qui recherchent des diplômés issus des meilleurs programmes de cybersécurité du pays.

« Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par l'association des anciens étudiants de GameAbove », a déclaré le président de l'UEM, James Smith. « L'engagement et la motivation des anciens étudiants qui ont réussi et la détermination de GameAbove à créer de nouvelles opportunités pour les étudiants de l'Est du pays ont atteint un niveau sans précédent. GameAbove continue d'avoir une influence directe sur le travail que nous effectuons pour offrir à nos élèves des opportunités pédagogiques et professionnelles qui n'existeraient sans doute pas dans d'autres circonstances. »

« La cybersécurité et d'autres domaines connexes, notamment l'intelligence artificielle, l'internet des objets et les systèmes embarqués, font partie des domaines qui connaissent la croissance la plus rapide et qui intéressent aussi bien les particuliers que les employeurs publics et privés », a déclaré Mohamad Qatu, doyen du GameAbove College of Engineering and Technology. « Ces domaines d'étude et de recherche influencent nos vies de bien des façons. La croissance de l'emploi dans ces domaines est l'une des plus élevées au niveau national et mondial. »

« Nous remercions GameAbove et ses dirigeants pour la qualité et la générosité de leur partenariat et de leur soutien. Ce soutien nous permettra d'offrir des programmes supplémentaires, de faciliter l'accès à ce domaine important en proposant des certificats de qualité, et d'améliorer notre recherche afin de devenir un leader national dans ce domaine important », a déclaré M. Qatu.

GameAbove a consacré plus de 28 millions de dollars à l'UEM, en soutenant ou en créant des programmes destinés à favoriser l'innovation et les progrès universitaires. Parmi ces programmes, on peut citer l'enrichissement du corps professoral, le versement d'une aide financière aux étudiants et l'amélioration des infrastructures permettant aux étudiants-athlètes d'obtenir de meilleurs résultats à l'UEM.

Pour plus d'informations sur le GameAbove College of Engineering and Technology, School of Information Security & Applied Computing, consultez le site Internet .

À propos de l'Eastern Michigan University

Fondée en 1849, Eastern est la deuxième plus ancienne université publique du Michigan. Elle accueille actuellement plus de 14 000 étudiants qui poursuivent des études de premier, deuxième et troisième cycle, des spécialisations, des doctorats et des certificats dans le domaine des arts, des sciences et des professions libérales. Au total, plus de 300 majeures, mineures et concentrations sont proposées par les collèges des arts et des sciences, du commerce, de l'éducation, de l'ingénierie et de la technologie, de la santé et des services humains, ainsi que par l'école supérieure de l'université. Des publications nationales reconnaissent régulièrement l'UEM pour son excellence, sa diversité et son engagement en faveur de l'enseignement appliqué. Pour en savoir plus, consultez les sites Internet de l'université consacrés aux classements et aux points de fierté . Pour plus d'informations sur l'Eastern Michigan University, visitez le site Internet de l'université . Pour rester au courant des nouvelles, des activités et des annonces de l'université, consultez EMU Today .

À propos de GameAbove

L'objectif principal de GameAbove at EMU est d'aider à façonner, inspirer et soutenir les étudiants actuels et futurs de l'Eastern Michigan University en leur permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'apprentissage grâce à la transformation et à l'inspiration dans le cadre de l'expérience éducative. GameAbove cherche à améliorer l'expérience de l'enseignement supérieur en explorant et en soutenant des modèles financiers innovants pour soutenir les universités, en améliorant l'environnement du campus, en valorisant la performance sportive, en favorisant des programmes académiques novateurs et en faisant preuve de créativité en matière de dons au sein de la communauté. Pour en savoir plus, consultez le site www.gameabove.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2100514/Gulfstream_Tour_x_EMU_GameAbove_College_of_Engineering___Technology_1_21_screenshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1764500/GameAbove_Logo_1.jpg

SOURCE GameAbove