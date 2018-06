GCL New Energy podepsala smlouvu o nákupu elektrické energie pro solární projekt v Coloradu s výkonem 110 MW

Tento projekt se nachází na pozemku o rozloze 611 akrů 35 mil východně od Denveru, Colorado, v rovinaté oblasti s dobrou intenzitou záření. Celkový roční energetický výnos projektu Pioneer představuje okolo 215 milionů kWh a v plánu je požádat o připojení k rozvodné síti v roce 2020. Smlouva o nákupu elektřiny je podepsána na pevnou dobu 10 let, s možností tuto smlouvu třikrát prodloužit o dalších 5 let, tedy až na celkovou délku trvání 25 let. Projekt si nežádá žádnou bezpečnostní zálohu a má nízké náklady na připojení k rozvodné síti.

Prostřednictvím projektu Pioneer získá společnost GCL New Energy cennou zkušenost na poli realizace projektu na zelené louce v USA a může jí následně využít jako modelu pro své budoucí projekty. Tento proces zahrnuje zajištění půdy, studii proveditelnosti rozvodné sítě, vyjednávání a podepsání dohody o připojení k rozvodné síty, zajištění územních povolení a dojednání a podepsání smlouvy o nákupu elektrické energie.

Kontrolováním nákladů na vývoj a pozměněním své strategie při dojednávání smlouvy o nákupu energie tak, aby odpovídala rychle se měnícím podmínkám, dokázala společnost GCL New Energy v soutěži o tuto zakázku porazit všechny známé a zavedené americké developery.

GCL New Energy proměnila svoji strategii rozvoje a místo toho, aby se soustředila výhradně na čínský trh, začala agresivně expandovat jak na čínském, tak i na zámořských trzích, a zároveň zvyšuje své kapacity v oblasti zámořského rozvoje solárních farem. GCL New Energy má tři regionální centrály, a to v Severní Americe, Japonsku a Africe. V roce 2017 spustila iniciativu pronikání na zahraniční trhy, tzv. "Overseas Seeding Initiative".

GCL New Energy i nadále usiluje o dosažení svého globálního cíle realizovat do roku 2020 solární projekty s výkonem více než 3 GW a aktivně hledá strategické partnery. Domácí i mezinárodní trhy prozkoumává s partnery jako jsou Power China, CEEC, CGGC a Shanghai Electric, a mimoto si vybudovala úzké vazby se společnostmi s mezinárodním renomé jako Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO a Macquarie.

O společnosti GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. je nezávislým výrobcem obnovitelné energie a stoprocentně vlastněnou mezinárodní dceřinou společností skupiny GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK), se sídlem ve městě San Ramon, Kalifornii. Společnost se zaměřuje na vývoj, vlastnění a provoz rozsáhlých (tzv. utility scale) solárních projektů a má zkušenosti ze Spojených států, Portorika, Latinské Ameriky a řady dalších mezinárodních trhů.

