Geek+ déploie le premier projet Tote-to-Person en Italie pour une chaîne pharmaceutique

DÜSSELDORF, Allemagne, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, le chef de file mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, en collaboration avec SSI Schaefer, a mis en œuvre sa solution Tote-to-Person en Italie pour Dr. Max, l'une des principales chaînes pharmaceutiques d'Europe. Il s'agit du premier déploiement de Tote-to-Person en Italie.

La solution, qui fait partie de la gamme « Goods-to-Person » de Geekplus, combine un robot navette de huit mètres de haut pour le stockage vertical et un robot d'exécution pour la préparation rapide des commandes. SSI Schaefer et Geekplus ont déjà mis en œuvre des solutions logistiques intelligentes similaires dans plusieurs sites européens de la chaîne pharmaceutique.

« Les robots mobiles de Geekplus assurent un réapprovisionnement rapide et efficace de notre large gamme de produits et optimisent ainsi le traitement des commandes. En outre, les postes de travail ergonomiques et les logiciels intuitifs soulagent considérablement nos employés, ce qui nous est doublement bénéfique », déclare Miguel Martins da Silva, responsable chaîne d'approvisionnement du groupe, Dr. Max.

Dr. Max vend des médicaments ainsi qu'un large éventail de produits de santé et de cosmétiques. Ce vaste portefeuille pose des défis majeurs en matière de logistique. En 2023, l'augmentation de 55 % en glissement annuel du chiffre d'affaires du commerce électronique a exercé une pression sur Dr. Max pour assurer la livraison la plus rapide possible aux clients finaux dans toute l'Italie, soit à domicile, soit par retrait en pharmacie.

Le nouveau site de Dr. Max à Telgate se concentre sur l'exécution des commandes de produits pharmaceutiques et cosmétiques en ligne. Cela permet non seulement de garantir des processus efficaces et une chaîne d'approvisionnement sans faille, mais aussi de frayer la voie d'une croissance futur. Le nouvel entrepôt traitera progressivement les livraisons de produits pharmaceutiques en plus des commandes de commerce électronique.

« La combinaison de nos robots avec les composants de SSI Schaefer offre à Dr. Max de multiples options. Si les exigences évoluent, le système peut être personnalisé à tout moment », déclare Wayne Tai, directeur des partenaires de distribution pour la région EMEA, Geekplus. « De plus, le déploiement des solutions Geekplus dans toutes les installations Dr. Max est la preuve que l'automatisation des entrepôts à l'aide de robots mobiles est une stratégie gagnante ».

Depuis le lancement automatique des commandes et le placement dans les cartons, jusqu'à la préparation automatisée des expéditions, y compris la réduction des volumes et la fermeture des cartons, le centre d'exécution des commandes d'e-commerce est doté d'un éventail d'automatisations.

« Il est important pour nous d'adapter nos solutions aux besoins de nos clients. Grâce à la coopération avec Geekplus, nous avons pu mettre en œuvre un concept durable pour Dr. Max qui établit des normes sectorielles et peut être déployé de manière flexible dans d'autres sites », déclare Oleg Rak, chef de projet, SSI Schaefer.

