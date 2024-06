Geek+ realisiert das erste Tote-to-Person-Projekt in Italien für eine Pharmakette

DÜSSELDORF, Deutschland, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern und intelligenten Logistiklösungen, hat in Zusammenarbeit mit SSI Schäfer seine Tote-to-Person-Lösung in Italien bei Dr. Max, einer der führenden Pharmaketten Europas, eingeführt. Dies ist der erste Tote-to-Person-Einsatz in Italien.

Geekplus in collaboration with SSI Schaefer has implemented its Tote-to-Person solution in Italy for Dr. Max

Die Lösung, die Teil der Geekplus Goods-to-Person Solution Suite ist, kombiniert einen 8 Meter hohen Shuttle-Roboter für die vertikale Lagerung mit einem Fulfillment-Roboter für die schnelle Kommissionierung. SSI Schäfer und Geekplus haben bereits ähnliche intelligente Logistiklösungen an mehreren europäischen Standorten der Pharmakette implementiert.

„Die mobilen Roboter von Geekplus sorgen für einen schnellen und effizienten Nachschub unseres breiten Produktportfolios und optimieren so unsere Auftragsabwicklung. Außerdem entlasten die ergonomischen Arbeitsplätze und die intuitive Software unsere Mitarbeiter spürbar – davon profitieren wir doppelt", so Miguel Martins da Silva, Leiterin der Lieferkette der Unternehmensgruppe bei Dr. Max.

Dr. Max verkauft neben Medikamenten auch eine riesige Auswahl an Gesundheits- und Kosmetikprodukten. Dieses umfangreiche Portfolio stellt die Logistik vor große Herausforderungen. Ein 55-prozentiger Anstieg des E-Commerce-Umsatzes im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr setzt das Ziel von Dr. Max unter Druck, die schnellstmögliche Lieferung an Endkunden in ganz Italien zu gewährleisten – entweder per Hauslieferung oder per Click-and-Collect-Abholung in Apotheken.

Die neue Dr. Max-Niederlassung in Telgate ist auf die Abwicklung des elektronischen Handels mit Arzneimitteln und Kosmetika ausgerichtet. Damit werden nicht nur effiziente Prozesse und eine nahtlose Lieferkette sichergestellt, sondern auch die Weichen für künftiges Wachstum gestellt: Das neue Lager wird nach und nach neben E-Commerce-Bestellungen auch Apothekenlieferungen übernehmen.

„Die Kombination unserer Roboter mit den Komponenten von SSI Schäfer bietet Dr. Max eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sollten sich die Anforderungen ändern, kann das System jederzeit angepasst werden", so Wayne Tai, Manager für Vertriebspartner für EMEA bei Geekplus. „Außerdem ist der Einsatz von Geekplus-Lösungen in allen Dr. Max-Einrichtungen ein Beweis dafür, dass die Lagerautomatisierung mit mobilen Robotern eine erfolgreiche Strategie ist."

Vom automatischen Auftragsstart und der Kommissionierung direkt in die Kartons bis hin zur automatischen Versandvorbereitung, einschließlich Volumenreduzierung und Kartonversiegelung, integriert das E-Commerce-Fulfillment-Center eine Reihe von Lagerautomatisierungen.

„Es ist uns wichtig, unsere Lösungen flexibel auf die Anforderungen unserer Kunden abzustimmen. Dank der Zusammenarbeit mit Geekplus konnten wir für Dr. Max ein nachhaltiges Konzept umsetzen, das branchenweit Maßstäbe setzt und flexibel an anderen Standorten implementiert werden kann", sagt SSI Schäfer-Projektleiter Oleg Rak.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2449300/Geekplus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2373458/Geekplus_logo.jpg