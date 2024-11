Geek+ présente la première solution robotique basée uniquement sur la vision, en collaboration avec Intel, afin d'améliorer la logistique intelligente grâce à la vision en profondeur

PÉKIN, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En collaboration avec Intel, Geek+ a lancé la première solution au monde de robotique basée uniquement sur la vision (Geek + Vision Only) équipée des modules de navigation visuelle d'Intel et se place à l'avant-garde de la transformation numérique et intelligente de l'industrie de la logistique avec une technologie de pointe.

Geek+, in collaboration with Intel, debuts Vision Only Robot Solution. The Robotic Vision Hub

En tant que première solution robotique au monde basée uniquement sur la vision, équipée des modules de navigation visuelle d'Intel, le robot Geek+ Vision Only possède non seulement une perception de la vision en profondeur grâce à la caméra Intel RealSense, mais présente également de profondes innovations algorithmiques en matière de positionnement V-SLAM, de réseaux de détection composites et de suivi du robot. Cela permet un positionnement, une navigation et un évitement des obstacles extrêmement précis, aidant ainsi les entreprises à faire face à des scénarios logistiques divers et complexes tout en améliorant l'efficacité et la précision.

Faire progresser la perception de la vision en profondeur

La solution Geek+ Vision Only de robotique basée uniquement sur la vision est équipée du module de navigation visuelle Intel, qui intègre la caméra Intel RealSense. Cette caméra est dotée d'une nouvelle conception tout-en-un qui permet d'effectuer tous les calculs de profondeur directement dans l'appareil, ce qui se traduit par une faible consommation d'énergie et une indépendance par rapport à des plates-formes ou un matériel spécifiques. La caméra Intel RealSense fournit un soutien de base pour diverses solutions d'IA basées sur la vision et, lorsqu'elle est associée à un processeur visuel dédié, elle accélère le processus d'apprentissage automatique et raccourcit le cycle de déploiement des solutions d'automatisation.

Grâce à la caméra Intel RealSense, le robot Geek+ Vision Only observe, comprend, interagit avec son environnement et en tire des enseignements. En obtenant des données de profondeur très précises et cohérentes de l'environnement, il reconnaît avec précision son environnement et interagit avec lui.

Outre la caméra, le module de navigation visuelle d'Intel comprend également le centre de vision robotique, qui contient des composants tels que le processeur Intel Core i7-1270P et des modules de connexion. Ce système fournit un support de calcul fiable pour les algorithmes exécutés sur le robot Geek+ Vision Only, y compris le positionnement V-SLAM, les réseaux de détection composite et le suivi du robot, tout en permettant une collaboration à la périphérie du nuage grâce à des réseaux à grande vitesse.

Collaborer pour stimuler l'innovation algorithmique en vue de l'amélioration de la logistique intelligente

En s'appuyant sur le module de navigation visuelle d'Intel, Geek+ travaille avec Intel pour initier une innovation algorithmique profonde liée au positionnement V-SLAM, aux réseaux de détection composites et au suivi des robots :

Algorithme de positionnement V-SLAM : il fusionne des données multi-capteurs et divers éléments visuels pour générer des cartes composites, telles que des cartes de points, des cartes de lignes, des cartes d'objets et des cartes de zones spéciales. Il permet un positionnement extrêmement fiable et précis dans des environnements complexes et dynamiques.

Réseau de détection composite : doté d'un réseau de détection d'objets traditionnel et d'un réseau de validation, il traite les données de détection à partir de plusieurs dimensions, ce qui améliore la précision et réduit le taux de fausses détections.

Suivi du robot : en intégrant des modules tels que la détection du personnel, la réidentification et le suivi des cibles visuelles, Geek+ a développé un pipeline de perception visuelle flexible et efficace. Une fois que la position relative entre le personnel cible et le robot mobile autonome (RMA) est déterminée, l'algorithme de planification locale de RoboGo, un système robotique autonome développé par Geek+, permet d'éviter les obstacles de de façon indépendante, ce qui permet au RMA de suivre le personnel de manière fluide.

S'appuyant sur la perception de la profondeur du module de navigation visuelle d'Intel et sur l'innovation algorithmique collaborative des deux parties, le robot Geek+ Vision Only garantit une précision et une efficacité élevées en matière de perception, de positionnement et de suivi de l'environnement. Cela permet aux fournisseurs de services de logistique et d'entreposage d'être à la pointe de la transformation vers une logistique intelligente. Les robots devraient être largement adoptés dans des domaines tels que le transport en usine et en entrepôt, afin d'aider les clients à mettre en place des chaînes d'approvisionnement agiles, numériques et intelligentes.

Solomon Lee, vice-président chargé des produits chez Geek+, a déclaré : « La solution robotique Vision Only, développée en collaboration avec Intel, exploite efficacement la perception de la vision en profondeur de la caméra Intel RealSense. Avec les innovations algorithmiques importantes des deux partenaires, il en résulte une augmentation de la croissance commerciale et de l'efficacité pour les clients, ce qui sous-tend la modernisation numérique et judicieuse de la logistique intelligente. »

Mark Yahiro, vice-président responsables de la stratégie et des activités d'entreprise, et directeur général de la division RealSense d'Intel Inc. au sein du bureau de la stratégie d'entreprise d'Intel, estime de son côté : « Des données de vision en profondeur extrêmement précises et cohérentes sont essentielles pour que le RMA parvienne à une perception de l'environnement, ce qui influence considérablement ses performances en matière de positionnement, de navigation et d'évitement des obstacles. Grâce à notre collaboration avec Geek+, nous sommes à l'origine d'innovations RMA basées sur des données de vision en profondeur, permettant aux robots logistiques de fournir des services de transport très stables et précis dans des environnements complexes, favorisant ainsi des chaînes d'approvisionnement agiles, numériques et intelligentes. »

À l'avenir, Geek+ continuera de renforcer sa collaboration avec Intel, en stimulant les innovations technologiques pour développer des solutions logistiques plus intelligentes. L'objectif est d'autonomiser nos clients, libérer de nouvelles forces productives de qualité dans le secteur de la logistique et être à la pointe de l'innovation en matière de logistique intelligente.

Les premiers robots au monde équipés de modules de navigation visuelle d'Intel feront leurs débuts au CeMAT. Nous vous invitons chaleureusement à visiter le stand Geek+ au CeMAT 2024 (Hall N1, A3-2). Rejoignez-nous pour explorer les possibilités illimitées de la logistique intelligente.

Avis de non-responsabilité : Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2547838/Geekplus_Intel_collab.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2547839/Geekplus_Robotic_Vision_Hub.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2373458/4985826/Geekplus_logo.jpg