Geek+ stellt in Zusammenarbeit mit Intel die erste Vision Only Robot Solution vor, die intelligente Logistik mit Tiefensicht ermöglicht

PEKING, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Geek+ hat in Zusammenarbeit mit Intel die weltweit erste Vision Only Robot Solution auf den Markt gebracht, die mit den visuellen Navigationsmodulen von Intel ausgestattet ist und den digitalen und intelligenten Wandel in der Logistikbranche mit Spitzentechnologie vorantreibt.

Als weltweit erste Vision-Only-Roboterlösung, die mit den Intel Visual Navigation Modules ausgestattet ist, verfügt die Geek+ Vision Only Robot Solution nicht nur über eine Tiefenwahrnehmung, die durch die Intel RealSense-Kamera ermöglicht wird, sondern auch über tiefgreifende algorithmische Innovationen in den Bereichen V-SLAM-Positionierung, zusammengesetzte Detektionsnetzwerke und Roboterverfolgung. Dies ermöglicht eine hochpräzise Positionierung, Navigation und Hindernisvermeidung und unterstützt Unternehmen bei der effektiven Bewältigung vielfältiger und komplexer Logistikszenarien, während gleichzeitig die Effizienz und Genauigkeit erhöht wird.

Fortschrittliche Wahrnehmung von Tiefenschärfe

Die Geek+ Vision Only Robot Solution ist mit dem Intel Visual Navigation Module ausgestattet, das die Intel RealSense Kamera integriert. Diese Kamera zeichnet sich durch ein neuartiges All-in-One-Design aus, das es ermöglicht, alle Tiefenberechnungen direkt im Gerät durchzuführen, was zu einem geringen Stromverbrauch führt und unabhängig von bestimmten Plattformen oder Hardware ist. Die Intel RealSense Kamera bietet eine Kernunterstützung für verschiedene bildverarbeitungsbasierte KI-Lösungen. In Verbindung mit einem speziellen visuellen Prozessor beschleunigt sie den maschinellen Lernprozess und verkürzt den Bereitstellungszyklus von Automatisierungslösungen.

Dank der Intel RealSense-Kamera beobachtet, versteht und interagiert der Geek+ Vision Only Robot mit seiner Umgebung und lernt daraus. Indem sie hochpräzise und konsistente Tiefendaten aus der Umgebung erhält, erkennt sie die Umgebung genau und interagiert mit ihr.

Neben der Kamera umfasst das Intel Visual Navigation Module auch den Robotic Vision Hub, der Komponenten wie den Intel Core i7-1270P Prozessor und Anschlussmodule enthält. Dies bietet zuverlässige Rechenunterstützung für Algorithmen, die auf dem Geek+ Vision Only Robot laufen, einschließlich V-SLAM-Positionierung, zusammengesetzte Erkennungsnetzwerke und Roboterverfolgung, und ermöglicht gleichzeitig eine Cloud-Edge-Zusammenarbeit über Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.

Zusammenarbeit zur Förderung algorithmischer Innovationen für intelligente Logistik-Upgrades

Aufbauend auf dem Intel Visual Navigation Module arbeitet Geek+ gemeinsam mit Intel an tiefgreifenden algorithmischen Innovationen in den Bereichen V-SLAM-Positionierung, zusammengesetzte Erkennungsnetzwerke und Roboterverfolgung:

V-SLAM Positioning Algorithm: Hierbei werden Multisensordaten und verschiedene visuelle Elemente zusammengeführt, um zusammengesetzte Karten zu erstellen, wie z. B. Punktkarten, Linienkarten, Objektkarten und Spezialgebietskarten. Er bietet eine äußerst zuverlässige und präzise Positionierung in komplexen und dynamischen Umgebungen.

Composite Detection Network: Mit einem herkömmlichen Objekterkennungsnetz und einem Validierungsnetz verarbeitet es Erkennungsdaten aus mehreren Dimensionen, wodurch die Genauigkeit erhöht und die Falscherkennungsrate verringert wird.

Robot Following: Durch die Integration von Modulen wie Personenerkennung, Re-Identifizierung und visuelle Zielverfolgung hat Geek+ eine flexible und effiziente Pipeline für die visuelle Wahrnehmung entwickelt. Sobald die relative Position zwischen dem Zielpersonal und dem AMR bestimmt ist, ermöglicht der lokale Planungsalgorithmus in Geek+'s selbst entwickeltem RoboGo, einem autonomen Robotersystem, eine autonome Hindernisvermeidung, was zu einer reibungslosen AMR-Verfolgung des Zielpersonals führt.

Durch die Nutzung der Tiefenwahrnehmung des Intel Visual Navigation Module und der kollaborativen algorithmischen Innovation beider Seiten gewährleistet der Geek+ Vision Only Robot eine hohe Präzision und Effizienz bei der Wahrnehmung, Positionierung und Verfolgung der Umgebung. Dies erleichtert es Logistik- und Lagerdienstleistern, den Wandel zur intelligenten Logistik voranzutreiben. Es wird erwartet, dass sich die Roboter in Bereichen wie Fabrik- und Lagertransport durchsetzen und Kunden beim Aufbau flexibler, digitaler und intelligenter Lieferketten unterstützen werden.

Solomon Lee, VP of Product von Geek+ erklärte: „Die Vision Only Robot Solution, die in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt wurde, nutzt die Tiefenwahrnehmung der Intel RealSense-Kamera effektiv aus. Zusammen mit den tiefgreifenden algorithmischen Innovationen beider Seiten führt dies zu einer Steigerung des Geschäftswachstums und der Effizienz für die Kunden und treibt die digitale und intelligente Modernisierung der intelligenten Logistik voran."

Mark Yahiro, Vice President of Corporate Strategy and Ventures und General Manager der RealSense Business Unit bei Intel Inc. innerhalb des Corporate Strategy Office von Intel, bemerkte dazu: „Hochpräzise und konsistente Tiefensichtdaten sind für AMR von entscheidender Bedeutung, um eine Umgebungswahrnehmung zu erreichen, die die Leistung bei der Positionierung, Navigation und Hindernisvermeidung erheblich beeinflusst. Durch die Zusammenarbeit mit Geek+ treiben wir AMR-Innovationen auf der Grundlage von Tiefensichtdaten voran, die es Logistikrobotern ermöglichen, hochstabile und präzise Transportdienstleistungen in komplexen Umgebungen zu erbringen und dadurch agile, digitale und intelligente Lieferketten zu ermöglichen."

In Zukunft wird Geek+ seine Zusammenarbeit mit Intel weiter ausbauen und technologische Innovationen vorantreiben, um noch intelligentere Logistiklösungen zu entwickeln. Ziel ist es, unsere Kunden zu unterstützen, neue hochwertige Produktivkräfte in der Logistikbranche freizusetzen und die Zukunft der intelligenten Logistikinnovation anzuführen.

Die weltweit ersten Vision/Only-Roboter, die mit den Intel Visual Navigation Modules ausgestattet sind, werden auf der CeMAT vorgestellt. Wir laden Sie herzlich ein, den Geek+ Stand auf der CeMAT 2024 (Halle N1, A3-2) zu besuchen. Erforschen Sie mit uns die grenzenlosen Möglichkeiten der intelligenten Logistik.

Haftungsausschluss: Intel, das Intel Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

