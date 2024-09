GEEKOM présentera sa gamme diversifiée de mini PC à l'IFA 2024

TAIPEI, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'IFA, l'un des plus grands salons commerciaux annuels au monde pour l'électronique grand public et les appareils ménagers, rassemble chaque année à Berlin, en Allemagne, des milliers d'entreprises technologiques de renommée mondiale et des centaines de milliers de gens d'affaires et d'amateurs de technologie du monde entier. 2024 marque le 100e anniversaire de l'IFA et GEEKOM, une entreprise technologique taïwanaise également connue sous le nom de "Green Mini PC Global Leader", fera sa première apparition au salon !

GEEKOM

Avec 21 ans de dévouement, d'innovation et de travail acharné dans l'industrie du PC, GEEKOM s'est établie avec succès comme la marque de référence pour les mini-PC fiables. Non seulement l'entreprise se concentre sur la qualité et la performance de ses produits, mais elle s'engage également en faveur de l'informatique verte et de la sécurité des données personnelles des utilisateurs.

GEEKOM prévoit de présenter une gamme passionnante de mini PC alimentés par l'IA à l'IFA 2024, y compris des modèles dotés du matériel le plus avancé.

Les mini PC équipés de processeurs Intel Core Ultra comprennent les GEEKOM IT1 Ultra, IT1 Mega, GT1 Ultra, GT1 Mega, XT1 Ultra et XT1 Mega. Si chaque modèle est disponible avec un processeur Core U7-155H ou Core U9-185H, seuls les Megas sont dotés d'une double prise Ethernet, ce qui leur permet d'offrir des fonctionnalités réseau plus sophistiquées telles que des routeurs logiciels, des machines virtuelles, des pare-feu matériels et même des serveurs domestiques. Les deux ports Ethernet peuvent également séparer les connexions réseau internes et externes, ce qui permet de séparer logiquement et physiquement le trafic réseau fiable et non fiable et de protéger les données contre de potentielles cyber-attaques.

Les modèles de GEEKOM basés sur AMD exposés sont les AE8 MAX, A8 MAX et AX8 MAX. Chacun d'entre eux est équipé d'un processeur AMD HawkPoint Ryzen 8040 (jusqu'à Ryzen 9 8945HS), d'une mémoire vive DDR5 double canal et de deux prises Ethernet à 2,5 Gbps.

En outre, GEEKOM présentera également un mini PC de jeu baptisé APro8 MAX. Doté d'un puissant processeur Ryzen 7 8845HS et d'une carte graphique discrète AMD RX 7600M XT, l'ordinateur est conçu pour faire tourner les jeux les plus exigeants en ressources graphiques avec des paramètres de haute qualité. Il ne manquera pas d'attirer les regards !

L'IFA2024 se tiendra du 6 au 10 septembre 2024. Vous trouverez le stand de GEEKOM à l'adresse H11.2-128, Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Allemagne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488268/GEEKOM.jpg