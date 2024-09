GEEKOM sort le GEEKOM GT1 MEGA, un mini PC parfait avec deux ports Ethernet 2,5 Gbps

TAIPEI, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- GEEKOM, une entreprise technologique taïwanaise également connue sous le nom de Green Mini PC Global Leader, a récemment lancé une solide gamme de mini PC phares dotés de processeurs Intel Core Ultra et de deux ports Ethernet, permettant aux utilisateurs de profiter simultanément de performances impeccables et de superbes fonctionnalités de mise en réseau.

L'un de ces mini PC est le GEEKOM GT1 Mega, qui utilise un magnifique châssis en aluminium avec de nombreuses E/S, y compris deux ports USB4 Type-C 40 Gbps à fonction complète, six ports USB Type-A, 2 ports HDMI 2.0, une prise audio de 3,5 mm, un lecteur de cartes SD et deux ports Ethernet. Les prises Ethernet sont toutes deux au standard 2,5 Gbps, ce qui permet non seulement d'offrir une connexion Internet rapide et fiable pour les tâches informatiques quotidiennes, mais aussi de doter le mini-PC de fonctionnalités réseau plus sophistiquées, comme un routeur logiciel, une machine virtuelle, un pare-feu matériel ou même un serveur domestique. En outre, les deux ports Ethernet peuvent séparer les connexions réseau internes et externes, ce qui permet de séparer logiquement et physiquement le trafic réseau fiable et non fiable et de protéger les données contre d'éventuelles cyberattaques.

Le GT1 Mega est équipé du dernier processeur Core™ Ultra d'Intel (jusqu'au CoreTM U9-185H), le plus intelligent, et d'une mémoire vive DDR5-5600MHz à double canal. Grâce à la nouvelle architecture multiprocesseur à trois niveaux (CPU, GPU et NPU), le mini PC est prêt à exploiter les superpouvoirs de l'intelligence artificielle. Il est compatible avec plus de 500 modèles d'IA dans plus de 20 catégories et prend en charge le traitement haute performance à faible consommation d'énergie dans un large éventail de scénarios informatiques, notamment l'amélioration des traits du visage et le floutage de l'arrière-plan pendant les appels vidéo, la suppression des voix des chansons pour créer des pistes de karaoké et la génération d'images à grande échelle sur la base de textes ou de commandes vocales. En gros, le GT1 Mega permet aux utilisateurs d'accomplir, en quelques frappes seulement, des tâches qui prenaient des heures, voire des jours !

Le GEEKOM GT1 Mega est maintenant disponible sur le site Web officiel de GEEKOM.

