GEEKOM X ASUS : L'AS 6 équipé du processeur AMD surpasse l'Intel NUC 13 Pro Arena Canyon

TAIPEI, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- GEEKOM est heureux d'annoncer la sortie du GEEKOM AS 6, un mini-PC équipé d'un processeur AMD. Ce puissant PC riche en fonctionnalités est le résultat d'une collaboration exclusive entre GEEKOM et ASUS ; les deux leaders de l'industrie se sont associés pour mettre au point ensemble un Mini PC offrant une meilleure performance globale que l'Intel NUC 13 Pro Arena Canyon, ce qui en fait le choix idéal pour les jeux vidéos et la bureautique du futur !

GEEKOM et ASUS s'efforcent toujours d'apporter aux utilisateurs la meilleure expérience de Mini PC, et l'AS 6 illustre bien cet engagement. L'AS 6, équipé du processeur AMD Ryzen™ 9 6900HX, offre des niveaux de performance sans précédent permettant de gérer sans effort toutes les tâches, des derniers jeux vidéos aux activités de bureautique intensive. Le fait que la carte graphique AMD Radeon™ 680M de l'AS 6 affiche une impressionnante amélioration des performances de près de 90 % par rapport aux graphiques Intel® Iris® Xe du NUC 13 Pro est très révélateur. De plus, la nouvelle technologie graphique Radeon™ combinée à une mémoire DDR5 ultrarapide offre des performances de jeu jusqu'à deux fois supérieures à celles de la dernière génération.

Conçu avec la performance et la valeur à cœur, l'AS 6 offre des prestations exceptionnelles à un prix abordable, permettant une expérience d'élite pour les jeux vidéos, la bureautique et d'autres scénarios. Avec des performances globales 30 % supérieures à celle de l'Arena Canyon pour un prix inférieur, l'AS 6 est une excellente alternative.

Ce Mini PC AS 6 est conçu pour offrir les meilleures performances possibles. Il est compatible avec logiciel ASUS intégré MyASUS. MyASUS prend en charge la fonction Smart Fan, qui comprend les modes Performance et Silence pour une vitesse de ventilation maximale pendant les téléchargements lourds ou le passage à un mode plus doux pour un fonctionnement silencieux. Son ventilateur autonettoyant permet un fonctionnement puissant et silencieux tout en maintenant des températures de processeur optimales.

Ce Mini PC comprend deux disques SSD M.2 PCIe Gen4 offrant jusqu'à 2 To de stockage et une mémoire DDR5 à double canal pour gérer les tâches les plus exigeantes. L'AS 6 dispose de la dernière connectivité sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2. Il dispose de deux ports USB4, deux ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4 et cinq ports USB pour une connectivité complète.

Le Mini PC AS 6, équipé d'un processeur AMD puissant, de fonctionnalités impressionnantes et d'un prix compétitif, est parfait pour les gamers, les créateurs de contenu et les professionnels. Il tient la promesse de GEEKOM et ASUS de fournir des produits de haute qualité offrant des expériences utilisateur supérieures.

