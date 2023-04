GEEKOM X ASUS: AMD-powered AS 6 übertrumpft Intel NUC 13 Pro Arena Canyon

TAIPEH, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- GEEKOM freut sich sehr, die Veröffentlichung des GEEKOM AS 6, einem AMD-powered mini PC-Version bekanntzugeben. Dieser leistungsfähige, funktionsreiche PC ist das Ergebnis einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen GEEKOM und ASUS. Diese beiden branchenführenden Unternehmen arbeiten zusammen, um gemeinsam einen Mini PC mit einer besseren Gesamtleistung als dem Intel NUC 13 Pro Arena Canyon zu entwickeln, was diesen zur besten Wahl für Gaming und Büro der Zukunft macht!

GEEKOM und ASUS sind stets bestrebt, den Benutzern das bestmögliche Mini-PC-Erlebnis zu bieten. Das AS 6 ist ein Beweis für dieses Engagement. Der AS 6, der vom AMD RYZen™ 9 6900HX Prozessor betrieben wird, bietet beispiellose Leistung, um mühelos jede Aufgabe bewältigen zu können, vom Spielen der neuesten Spiele bis hin zu intensiver Büroarbeit. Es ist wirklich aufschlussreich zu entdecken, dass die AMD Radeon™ Graphics 680 M im AS 6 im Vergleich zu Intel® Iris® Xe Grafiken im NUC 13 Pro eine beeindruckende Leistungsverbesserung von fast 90 % aufweist. Die neue Radeon™ Grafiktechnologie kombiniert mit ultraschnellem DDR5-Speicher bietet bis zu doppelt schnellere Spielleistung als die letzte Generation.

Das AS 6 wurde mit Blick auf Leistung und Wert entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Leistung zu einem erschwinglichen Preis und fördert das Elite-Erlebnis für Gaming, Büroarbeit und mehr Szenarien. Mit 30 % besserer Gesamtleistung als der Arena Canyon zu einem niedrigeren Preis, ist der AS 6 eine großartige alternative.

Dieser AS 6 Mini-PC ist so gebaut, dass er die bestmögliche Leistung liefert. Er ist kompatibel mit der ASUS Enhanced Software-MyASUS. MyASUS unterstützt den Smart Fan, der die Modi „Performance" und „Quiet" für maximale Lüftergeschwindigkeit bei hoher Belastung oder den Wechsel in einen leiseren Modus für leisen Betrieb umfasst. Sein selbstreinigender Lüfter ermöglicht eine lang anhaltende, leistungsstarke Leistung und einen leisen Betrieb bei optimalen CPU-Temperaturen.

Dieser Mini-PC enthält zwei PCIe Gen4 M.2 SSDs mit bis zu 2 TB Speicherplatz und Dual-Channel-DDR5-Speicher, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen. Das AS 6 verfügt über die neuesten drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten - WiFi 6E und Bluetooth 5.2. Er verfügt über zwei USB4-Anschlüsse, zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, einen DisplayPort 1.4-Anschluss, sowie fünf USB-Anschlüsse für umfassende Anschlussmöglichkeiten.

Der AS 6 Mini-PC ist mit seinem leistungsstarken AMD-Prozessor, seinen beeindruckenden Funktionen und seinem günstigen Preis perfekt für Gamer, Content-Ersteller und professionelle Anwender geeignet. Es erfüllt das Versprechen von GEEKOM und ASUS, qualitativ hochwertige Produkte mit überragender Benutzerfreundlichkeit zu liefern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2044981/1.jpg

