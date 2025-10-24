Geely lance l'EX5 au Royaume-Uni et poursuit ainsi son expansion sur le segment des véhicules électriques, en pleine croissance en Europe.

LONDRES, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Geely Auto a officiellement lancé aujourd'hui le Geely EX5, un SUV tout électrique primé, au Royaume-Uni. Ce lancement renforce l'engagement de Geely Auto en faveur de la mobilité durable et son ambition de devenir un acteur majeur sur le marché européen.

Geely Auto s'est fixé des objectifs ambitieux pour le marché britannique, visant des ventes annuelles de 100 000 véhicules d'ici à 2030. Cette croissance sera soutenue par un réseau national de 100 points de vente et centres de services d'ici 2026, complété par un solide système de distribution de pièces détachées et d'entretien, garantissant un service exceptionnel à chaque propriétaire dans tout le pays.

Jerry Gan, PDG de Geely Auto Group, a déclaré : « L'entrée sur le marché britannique marque une étape importante dans l'approfondissement de la stratégie européenne de Geely et ouvre un nouveau chapitre dans la mobilité électrique en Europe. Nous nous engageons à proposer des produits innovants et durables tout en établissant des relations pérennes de confiance mutuelle avec nos clients et nos partenaires. Geely Auto est impatient de progresser sur le marché européen et de façonner l'avenir avec tous les acteurs ».

Avant d'entrer sur le marché britannique, Geely Auto était déjà présent dans 12 pays européens, dont la Pologne, la Grèce et la Croatie. S'appuyant sur des centres de R&D de niveau mondial en Europe et en Asie et sur une forte empreinte commerciale, Geely Auto continuera à progresser sur des marchés clés tels que l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, etc. Au cours des cinq prochaines années, Geely Auto devrait lancer 15 nouveaux véhicules adaptés aux consommateurs européens, dans le but de s'imposer comme une marque automobile grand public en Europe, en s'appuyant sur un réseau de plus de 1 000 points de vente.

Les premiers tours de roues du Geely EX5 au Royaume-Uni s'inscrivent dans une dynamique mondiale impressionnante, avec une disponibilité dans 33 pays et un succès remarquable sur de nombreux marchés. Par exemple, l'Australie a adopté le modèle avec un enthousiasme exceptionnel, enregistrant une croissance rapide depuis son lancement en mars 2025. Au Brésil, l'EX5 a dominé son segment, occupant la première place des ventes pendant deux mois consécutifs après son lancement officiel.

La société mère de Geely Auto, Geely Holding Group, est profondément enracinée au Royaume-Uni depuis près de vingt ans. L'entreprise s'est établie en 2006 dans le cadre d'un investissement et d'un partenariat avec la London Taxi Company, qui est ensuite devenue LEVC sous la propriété de Geely, et qui produit toujours le véhicule de taxi primé et à zéro émission. Depuis, Geely Holding a fortement étendu sa présence grâce à des investissements stratégiques dans des marques britanniques emblématiques telles que Lotus et Aston Martin, favorisant l'innovation en matière d'électrification et de mobilité de luxe.

