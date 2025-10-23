Geely presenta el EX5 en Reino Unido, impulsando su expansión de VE en Europa

-Geely presenta el EX5 en Reino Unido, impulsando su expansión en el segmento de vehículos eléctricos de rápido crecimiento en Europa

LONDRES, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Geely Auto lanzó hoy oficialmente en Reino Unido el Geely EX5, un galardonado SUV totalmente eléctrico. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Geely Auto con la movilidad sostenible y su ambición de convertirse en una empresa líder en el mercado europeo.

Geely Auto Launched the Geely EX5 in the United Kingdom

Geely Auto se ha fijado objetivos ambiciosos para el mercado británico, con el objetivo de alcanzar unas ventas anuales de 100.000 vehículos para 2030. Este crecimiento se sustentará en una red nacional de 100 puntos de venta y servicio para 2026, complementada con un sólido sistema de distribución de recambios y mantenimiento, que garantiza un servicio excepcional para todos los propietarios en todo el país.

Jerry Gan, consejero delegado de Geely Auto Group, declaró: "La entrada en el mercado británico marca un hito importante en la consolidación de la estrategia europea de Geely y anuncia un nuevo capítulo en la movilidad eléctrica en toda Europa. Nos comprometemos a ofrecer productos innovadores y sostenibles, a la vez que construimos relaciones duraderas de confianza mutua con nuestros clientes y socios. Geely Auto espera avanzar junto con el mercado europeo y cocrear el futuro".

Antes de entrar en el mercado de Reino Unido, Geely Auto ya contaba con presencia en 12 países europeos, incluyendo Polonia, Grecia y Croacia. Con el respaldo de centros de I+D de primer nivel en Europa y Asia y una sólida presencia comercial, Geely Auto continuará su expansión en mercados clave como Italia, Alemania, Francia y España. Durante los próximos cinco años, Geely Auto tiene previsto lanzar 15 nuevos vehículos diseñados para los consumidores europeos, con el objetivo de consolidarse como una marca automotriz dominante en Europa, con el respaldo de una red de más de 1.000 puntos de venta.

El debut del Geely EX5 en el Reino Unido se basa en un impresionante impulso global, con su disponibilidad en 33 países y un éxito notable en diversos mercados. Por ejemplo, Australia ha acogido el modelo con gran entusiasmo, logrando un rápido crecimiento desde su lanzamiento en marzo de 2025. En Brasil, el EX5 dominó su segmento, asegurándose el primer puesto en ventas durante dos meses consecutivos tras su lanzamiento oficial.

La empresa matriz de Geely Auto, Geely Holding Group, ha mantenido una sólida presencia en Reino Unido durante casi dos décadas. La presencia de la compañía comenzó en 2006 con una inversión y asociación con London Taxi Company, que posteriormente se convirtió en LEVC bajo la propiedad de Geely, y que aún produce el galardonado taxi de cero emisiones. Desde entonces, Geely Holding ha expandido su presencia mediante inversiones estratégicas en marcas británicas icónicas como Lotus y Aston Martin, impulsando la innovación en electrificación y movilidad de lujo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803747/1.jpg