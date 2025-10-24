Geely stellt den EX5 in Großbritannien vor und treibt damit seine Expansion in Europas schnell wachsendem EV-Segment voran

LONDON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Geely Auto hat heute offiziell den Geely EX5, einen preisgekrönten vollelektrischen SUV, in Großbritannien auf den Markt gebracht.. Diese Markteinführung unterstreicht das Engagement von Geely Auto für nachhaltige Mobilität und sein Bestreben, eine führende Kraft auf dem europäischen Markt zu werden.

Geely Auto Launched the Geely EX5 in the United Kingdom

Geely Auto hat sich ehrgeizige Ziele für den britischen Markt gesetzt und strebt bis 2030 einen Jahresabsatz von 100.000 Fahrzeugen an. Dieses Wachstum wird durch ein landesweites Netzwerk von 100 Verkaufs- und Servicestellen bis 2026 unterstützt, ergänzt durch ein robustes Ersatzteilvertriebs- und Wartungssystem, das jedem Besitzer im ganzen Land einen außergewöhnlichen Service garantiert.

Jerry Gan, CEO der Geely Auto Group, erklärte: „Der Eintritt in den britischen Markt ist ein wichtiger Meilenstein für die Vertiefung der europäischen Strategie von Geely und läutet ein neues Kapitel in der Elektromobilität in ganz Europa ein. Wir sind bestrebt, innovative und nachhaltige Produkte zu liefern und gleichzeitig dauerhafte Beziehungen des gegenseitigen Vertrauens zu unseren Kunden und Partnern aufzubauen. Geely Auto freut sich darauf, gemeinsam mit dem europäischen Markt voranzukommen und die Zukunft mitzugestalten."

Vor dem Eintritt in den britischen Markt war Geely Auto bereits in 12 europäischen Ländern vertreten, darunter Polen, Griechenland und Kroatien. Mit der Unterstützung von erstklassigen Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien sowie einer starken Geschäftspräsenz wird Geely Auto weiterhin in wichtige Märkte wie Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien vordringen. In den nächsten fünf Jahren plant Geely Auto die Einführung von 15 neuen, auf europäische Verbraucher zugeschnittenen Fahrzeugen, um sich mit Hilfe eines Netzwerks von über 1.000 Verkaufsstellen als etablierte Automobilmarke in Europa zu positionieren.

Das Debüt des Geely EX5 in Großbritannien baut auf einer beeindruckenden globalen Dynamik auf, da das Modell in 33 Ländern erhältlich ist und in verschiedenen Märkten bemerkenswerte Erfolge erzielt hat. Australien beispielsweise hat das Modell mit außergewöhnlicher Begeisterung aufgenommen und seit seiner Markteinführung im März 2025 ein rasantes Wachstum erzielt. In Brasilien dominierte der EX5 sein Segment und sicherte sich nach seiner offiziellen Markteinführung zwei Monate in Folge den ersten Platz in den Verkaufszahlen.

Die Muttergesellschaft von Geely Auto, die Geely Holding Group, ist seit fast zwei Jahrzehnten fest in Großbritannien verwurzelt. Die Präsenz des Unternehmens begann 2006 mit einer Investition und Partnerschaft mit der London Taxi Company, die später unter der Eigentümerschaft von Geely zu LEVC wurde und nach wie vor das preisgekrönte und emissionsfreie Taxifahrzeug produziert. Seitdem hat Geely Holding seine Präsenz durch strategische Investitionen in ikonische britische Marken wie Lotus und Aston Martin ausgebaut und damit Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung und Luxusmobilität vorangetrieben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803747/1.jpg