genOway : révolutionner la prédiction des thérapies à base d'anticorps chez l'humain grâce à un modèle murin unique

LYON, France, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Les thérapies par anticorps modifient le traitement du cancer, des maladies inflammatoires et des infections. Cependant, de nombreux médicaments prometteurs échouent lors des essais cliniques. Une étude publiée dans Science Immunology montre que le modèle murin genO-hFcγR de genOway permet de prédire avec plus de précision l'efficacité et l'innocuité des anticorps thérapeutiques.

Pourquoi les thérapies à base d'anticorps échouent-elles dans les essais de phase avancée ?

Les thérapies par anticorps agissent en partie en se liant aux récepteurs Fcγ, des protéines présentes sur les cellules immunitaires qui contrôlent des fonctions immunitaires clés telles que la destruction des cellules par les anticorps et l'inflammation. Ces récepteurs étant différents d'une espèce à l'autre, les thérapies humaines testées sur des souris de laboratoire standard donnent des résultats peu fiables en termes d'efficacité ou passent à côté de risques potentiels en termes d'innocuité. Ces divergences entraînent des échecs coûteux à un stade avancé et ralentissent l'accès des patients aux nouvelles thérapies.

Un nouveau modèle murin avec des récepteurs Fcγ humanisés est en passe de changer la donne

Une nouvelle étude publiée dans Science Immunology montre qu'un modèle murin innovant développé par genOway, baptisé genO-hFcγR, aide les scientifiques à mieux prédire l'efficacité et la sécurité des anticorps thérapeutiques chez l'humain. Le modèle permet aux scientifiques de classer les différents anticorps candidats en fonction de leurs performances probables, de mesurer l'efficacité avec laquelle ils ciblent des cellules immunitaires spécifiques et d'évaluer leur capacité à ralentir la progression de la maladie. Les chercheurs disposent ainsi d'informations précoces essentielles pour orienter leurs décisions et accélérer la mise au point de médicaments.

Vidéo sur les souris genO-hFcγR : https://www.youtube.com/watch?v=H7xO-xGJV8Q

Lisez la publication : https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.ady7328

Un défi scientifique complexe relevé grâce à une collaboration internationale

En raison de la nature spécifique des récepteurs Fcγ, le développement de ce modèle a nécessité une expertise multidisciplinaire en génétique de la souris, en biologie des anticorps et en immunologie humaine.

Cette réussite a été rendue possible grâce à un consortium international de partenaires biopharmaceutiques de premier plan, dirigé par genOway, qui ont combiné leurs connaissances pour co-développer et co-valider le modèle murin genO-hFcγR. Parmi les membres du consortium figurent genOway (France), une société spécialisée dans le développement de modèles précliniques hautement prédictifs ; argenx (Belgique), un pionnier de l'ingénierie Fc et de la biologie FcRn ; Innate Pharma (France), un leader des immunothérapies basées sur les cellules tueuses naturelles ; et Vir Biotechnology (États-Unis), spécialisé dans le développement d'immunothérapies, entre autres membres. Le groupe a collaboré avec le VIB-Gand (Belgique), un institut d'immunologie de premier plan, pour publier l'étude dans Science Immunology. Dans cette étude, les scientifiques du VIB-Gand ont cartographié l'expression et la régulation des récepteurs Fc pour illustrer comment le nouveau modèle murin pourrait être utilisé pour mieux modéliser les maladies humaines et ont coordonné la publication des travaux.

Une solution unique pour la communauté scientifique

Le modèle genO-hFcγR s'appuie sur un modèle murin développé en 2008 par genOway et ses partenaires scientifiques, dans lequel plusieurs gènes FcγR ont été humanisés. Depuis son lancement auprès de la communauté scientifique en 2024, genO-hFcγR a été adopté pour faire progresser les programmes précliniques de sociétés biopharmaceutiques et d'organisations à but non lucratif, dont la Fondation Gates, dans le cadre des initiatives de recherche en santé mondiale de la fondation.

Lisez le communiqué de presse de la Fondation Gates à l'adresse suivante : https://www.genoway.com/news-events/genoway-gates-foundation-2025

À propos de genOway

genOway est une société de biotechnologie qui fournit des modèles et des solutions précliniques hautement prédictifs aux sociétés biopharmaceutiques, aux ORC et aux établissements universitaires afin de combler le fossé entre les résultats précliniques et le succès clinique. Plus d'informations sur genoway.com.

