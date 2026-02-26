genOway：ユニークなマウスモデルでヒトにおける抗体療法の予測に革命を起こす

リヨン、フランス, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- 抗体療法は、がん、炎症性疾患、感染症の治療に変化をもたらしています。その一方で、有望な新薬候補の多くは臨床試験で失敗しているのが現状です。Science Immunology誌に掲載された研究によると、genOwayのgenO-hFcγRマウスモデルは、治療用抗体の有効性と安全性をより正確に予測できることが示されています。

抗体療法が後期試験で失敗する理由

抗体療法は、Fcγ受容体という免疫細胞に存在するタンパク質に結合することで効果を発揮します。このタンパク質は、抗体を介した細胞死や炎症などの主要な免疫機能を制御する役割を担っています。これらの受容体は種によって異なるため、標準的な実験用マウスで試験が行われたヒトの治療法は、有効性の結果が信頼できなかったり、潜在的な安全性リスクが見落とされるといったことが起こります。このような矛盾は、後期試験の失敗という大きな代償を引き起こし、新しい治療法への患者のアクセスの遅れに繋がります。

ヒト化Fcγ受容体を持つ新しいマウスモデルがゲームチェンジャーに

genOwayが開発した革新的なマウスモデル「genO-hFcγR」が、ヒトにおける治療用抗体の有効性と安全性の予測に役立つという最新の研究結果が、Science Immunology誌に発表されました。このモデルによって、科学者たちはさまざまな抗体候補を、その性能の予測に基づいてランク付けし、特定の免疫細胞をどれだけ効果的に標的にするかを測定し、病気の進行を遅らせる可能性を評価することができます。これにより研究者は、意思決定の指針となり、医薬品開発を加速させるための重要な洞察を早期に得ることができます。

genO-hFcγRマウス動画：https://www.youtube.com/watch?v=H7xO-xGJV8Q

論文を読むhttps://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.ady7328

国際協力を通じて複雑な科学的問題を克服

Fcγ受容体は種固有の性質を持っているため、このモデルの開発には、マウス遺伝学、抗体生物学、ヒト免疫学といった複数の学問分野に跨る専門知識が必要でした。

今回の成果は、genOwayを中心とするバイオ医薬品の主要パートナーからなる国際的なコンソーシアムが、それぞれの知識を結集してgenO-hFcγRマウスモデルを共同開発し、共同検証を行ったことにより実現しました。コンソーシアムのメンバーには、予測性の高い前臨床モデルの開発を専門とするgenOway（フランス）、FcエンジニアリングとFcRn生物学のパイオニアであるargenx（ベルギー）、ナチュラルキラー細胞ベースの免疫療法のリーダーであるInnate Pharma（フランス）、免疫療法の開発に注力するVir Biotechnology（米国）などが含まれています。 本研究グループは、免疫学の権威であるVIB-Ghent University（ベルギー）と共同で、この研究をScience Immunology誌に発表しました。この研究において、VIB-Ghent Universiの科学者たちは、Fc受容体の発現と制御をマッピングし、 この新しいマウスモデルがヒトの疾患をよりよくモデル化するためにどのような利用方法が考えられるかを説明し、 この研究の出版をコーディネートしました。

科学界のためのユニークなソリューション

genO-hFcγRモデルは、genOwayとその科学的パートナーが2008年に開発した、複数のFcγR遺伝子をヒト化したマウスモデルを基に構築されたものです。genO-hFcγRは、2024年に科学界に発表されて以来、 Gates Foundationのグローバル・ヘルス研究イニシアチブの一つとして、バイオ製薬企業や Gates Foundationを含む非営利団体の前臨床プログラムの推進に採用されています。

https://www.genoway.com/news-events/genoway-gates-foundation-2025 でGates Foundationのプレスリリースをお読みください。

genOwayについて genOway はバイオテクノロジー企業であり、バイオ製薬企業、CRO 、および学術機関に予測性の高い前臨床モデルとソリューションを提供することで、前臨床の知見と臨床の成功のギャップを埋める取り組みを行っています。詳細はgenoway.comをご覧ください 。

