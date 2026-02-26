genOway: Revolution der Vorhersage von Antikörpertherapien beim Menschen mit einem einzigartigen Mausmodell

LYON, Frankreich, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Antikörpertherapien verändern gerade die Behandlung von Krebs, Entzündungskrankheiten und Infektionen. Viele vielversprechende Medikamentenkandidaten scheitern jedoch in klinischen Studien. Eine Studie in Science Immunology zeigt, dass das genO-hFcγR-Mausmodell von genOway eine genauere Vorhersage der Wirksamkeit und Sicherheit von therapeutischen Antikörpern ermöglicht.

Warum Antikörpertherapien in späten Testphasen scheitern

genOway: Revolutionizing the Prediction of Antibody Therapies in Humans with Unique Mouse Model

Antikörpertherapien wirken unter anderem durch Bindung an Fcγ-Rezeptoren, Proteine auf Immunzellen, die wichtige Immunfunktionen wie die antikörpervermittelte Zellabtötung und Entzündungen steuern. Da diese Rezeptoren zwischen den Spezies unterschiedlich sind, liefern in Standard-Labormäusen getestete Humantherapien unzuverlässige Wirksamkeitsergebnisse oder übersehen potenzielle Sicherheitsrisiken. Diese Diskrepanzen führen zu kostspieligen Fehlschlägen in späten Phasen und verlangsamen den Zugang der Patienten zu neuen Therapien.

Ein neues Mausmodell mit humanisierten Fcγ-Rezeptoren soll neue Maßstäbe setzen

Eine neue Studie, die in Science Immunology veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass ein innovatives Mausmodell, das von genOway entwickelt wurde, genO-hFcγR, Wissenschaftlern hilft, die Wirksamkeit und Sicherheit von therapeutischen Antikörpern beim Menschen besser vorherzusagen. Das Modell ermöglicht es Wissenschaftlern, verschiedene Antikörperkandidaten nach ihrer voraussichtlichen Wirksamkeit zu bewerten, zu messen, wie effektiv sie bestimmte Immunzellen gezielt ansprechen, und ihr Potenzial zur Verlangsamung des Krankheitsverlaufs zu bewerten. Dies liefert Forschern wichtige frühe Erkenntnisse, um Entscheidungen zu treffen und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.

Video über genO-hFcγR-Mäuse: https://www.youtube.com/watch?v=H7xO-xGJV8Q

Lesen Sie die Veröffentlichung: https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.ady7328

Eine komplexe wissenschaftliche Herausforderung, die durch internationale Zusammenarbeit gemeistert wurde

Aufgrund der artspezifischen Natur von Fcγ-Rezeptoren erforderte die Entwicklung dieses Modells multidisziplinäres Fachwissen in den Bereichen Mausgenetik, Antikörperbiologie und Humanimmunologie.

Erreicht wurde dies durch ein internationales Konsortium führender biopharmazeutischer Partner unter der Leitung von genOway, die ihr Wissen bündelten, um gemeinsam das genO-hFcγR-Mausmodell zu entwickeln und zu validieren. Zu den Mitgliedern des Konsortiums gehörten unter anderem genOway (Frankreich), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung hochprädiktive präklinische Modelle spezialisiert hat, argenx (Belgien), ein Pionier im Bereich Fc-Engineering und FcRn-Biologie, Innate Pharma (Frankreich), ein führendes Unternehmen im Bereich der auf natürlichen Killerzellen basierenden Immuntherapien, und Vir Biotechnology (USA), das sich auf die Entwicklung von Immuntherapien konzentriert. Die Gruppe arbeitete mit der VIB-Ghent University (Belgien), einem führenden Institut für Immunologie, zusammen, um die Studie in Science Immunology zu veröffentlichen. In dieser Studie kartierten Wissenschaftler der VIB-Ghent University die Expression und Regulation von Fc-Rezeptoren, um zu veranschaulichen, wie das neue Mausmodell zur besseren Modellierung menschlicher Krankheiten genutzt werden kann, und koordinierten die Veröffentlichung der Arbeit.

Eine einzigartige Lösung für die wissenschaftliche Gemeinschaft

Das genO–hFcγR-Modell baut auf einem früheren Mausmodell auf, das 2008 von genOway und seinen wissenschaftlichen Partnern entwickelt wurde und in dem mehrere FcγR-Gene humanisiert wurden. Seit seiner Einführung in die wissenschaftliche Gemeinschaft 2024 wurde genO-hFcγR zur Förderung präklinischer Programme von biopharmazeutischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, darunter die Gates Foundation, als eine der globalen Gesundheitsforschungsinitiativen der Stiftung eingesetzt.

Lesen Sie die Pressemitteilung der Gates Foundation unter https://www.genoway.com/news-events/genoway-gates-foundation-2025

Informationen zu genOway

genOway ist ein Biotechnologieunternehmen, das biopharmazeutischen Unternehmen, Auftragsforschungsinstituten (CROs) und akademischen Einrichtungen hochpräzise präklinische Modelle und Lösungen zur Verfügung stellt, um die Lücke zwischen präklinischen Erkenntnissen und klinischem Erfolg zu schließen. Weitere Informationen unter genoway.com.

