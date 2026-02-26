genOway:Revolucionando la predicción de terapias con anticuerpos en humanos con un modelo de ratón único

LYON, Francia, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Las terapias con anticuerpos están transformando el tratamiento del cáncer, las enfermedades inflamatorias y las infecciones. Sin embargo, muchos candidatos a medicamentos prometedores fracasan en los ensayos clínicos. Un estudio publicado en Science Immunology muestra que el modelo murino genO-hFcγR de genOway permite una predicción más precisa de la eficacia y la seguridad de los anticuerpos terapéuticos.

¿Por qué las terapias con anticuerpos fallan en las pruebas de fase avanzada?

Las terapias con anticuerpos funcionan en parte uniéndose a los receptores Fcγ, proteínas presentes en las células inmunitarias que controlan funciones inmunitarias clave, como la muerte celular mediada por anticuerpos y la inflamación. Dado que estos receptores difieren entre especies, las terapias humanas probadas en ratones de laboratorio estándar arrojan resultados de eficacia poco fiables o no detectan posibles riesgos de seguridad. Estas discrepancias provocan costosos fracasos en etapas avanzadas y ralentizan el acceso de los pacientes a nuevas terapias.

Un nuevo modelo de ratón con receptores Fcγ humanizados podría ser revolucionario

Un nuevo estudio publicado en Science Immunology demostró que un innovador modelo murino desarrollado por genOway, genO-hFcγR, ayuda a los científicos a predecir mejor la eficacia y seguridad de los anticuerpos terapéuticos en humanos. El modelo permite a los científicos clasificar diferentes anticuerpos según su rendimiento potencial, así como medir su eficacia al atacar células inmunitarias específicas y evaluar su potencial para ralentizar la progresión de la enfermedad. Esto proporciona a los investigadores información clave para orientar las decisiones y acelerar el desarrollo de fármacos.

Vídeo sobre el ratón genO-hFcγR: https://www.youtube.com/watch?v=H7xO-xGJV8Q

Lea la publicación: https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.ady7328

Un desafío científico complejo logrado mediante la colaboración internacional

Debido a que los receptores Fcγ son diferentes entres las especies el desarrollo de este modelo exigió experiencia multidisciplinaria en genética de ratones, biología de anticuerpos e inmunología humana.

El logro fue posible gracias a un consorcio internacional de socios biofarmacéuticos líderes, encabezado por genOway, quienes combinaron sus conocimientos para co-desarrollar y co-validar el modelo murino genO-hFcγR. Los miembros del consorcio incluyeron genOway (Francia), una compañía especializada en el desarrollo de modelos preclínicos altamente predictivos; argenx (Bélgica), pionera en ingeniería de Fc y biología de FcRn; Innate Pharma (Francia), líder en inmunoterapias basadas en células asesinas naturales; y Vir Biotechnology (Estados Unidos) enfocada en el desarrollo de inmunoterapias; entre otros miembros. El grupo colaboró con VIB-Ghent University (Bélgica), un instituto de inmunología líder, para publicar el estudio en Science Immunology. En este estudio, los científicos de VIB-Ghent University mapearon la expresión y regulación del receptor Fc para ilustrar cómo el nuevo modelo de ratón podría usarse para modelar mejor la enfermedad humana y coordinaron la publicación del trabajo.

Una solución única disponible para la comunidad científica

El modelo genO–hFcγR se basa en un modelo murino previo desarrollado en 2008 por genOway y sus colaboradores científicos, en el que se humanizaron múltiples genes FcγR. Desde su lanzamiento a la comunidad científica en 2024, genO-hFcγR se ha adoptado para impulsar programas preclínicos de compañías biofarmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro, incluida la Fundación Gates, como una de sus iniciativas globales de investigación en salud.

Lea el comunicado de prensa de la Fundación Gates en https://www.genoway.com/news-events/genoway-gates-foundation-2025

Acerca de genOway

genOway es una empresa biotecnológica que proporciona modelos y soluciones preclínicos altamente predictivos a compañías biofarmacéuticas, CRO e instituciones académicas para facilitar la transición entre los hallazgos preclínicos y el éxito clínico. Más información en genoway.com.

Contacto

Ana REZA

Gerente de Comunicaciones de Marketing

[email protected]