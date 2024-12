Gentari fournira de l'énergie à grande échelle et sans carbone à AMG Ammonia

650 MW d'énergie renouvelable ferme et disponible pour alimenter les futures installations d'ammoniac vert d'AMG Ammonia.

~Environ 2 400 MWp de capacité d'énergie renouvelable à mettre en place, ce qui en fait le plus grand projet entièrement nouveau de Gentari à l'échelle mondiale.

Besoins d'approvisionnement en énergie sans carbone ferme et distribuable en termes d'engagement CUF annuel et horaire.

NEW DELHI, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions d'énergie propre Gentari, par l'intermédiaire de sa filiale Gentari Renewables India Castor One Private Limited et AM Green Ammonia India Private Limited (" AMG Ammonia ") ont récemment signé un contrat d'achat d'électricité ferme et contraignant.

Gentari Logo L to R: Navjit Gill - Country Head, Gentari India, Sushil Purohit, Chief Executive Officer (Gentari), Michele Azalbert, Chief Hydrogen Officer (Gentari), Mahesh Kolli, Group President, AM Green, Shahrul Yassin, Head Commercial, Gentari India, and Kian Min Low, Chief Renewables Officer (Gentari)

Dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité à long terme, Gentari fournira 650 MW d'énergie sans carbone, 24 heures sur 24, pour alimenter les futures installations d'ammoniac vert d'AMG Ammonia. Dans le cadre de cet accord, Gentari mettra en place une capacité de production d'énergie renouvelable (solaire et éolienne) d'environ 2 400 MWp en Inde et l'intégrera à un système de stockage d'énergie de 350 MW / 2 100 MWh pour fournir de l'énergie verte ferme et distribuable aux installations d'AMG Ammonia. Gentari prévoit d'exécuter le projet dans l'État d'Andhra Pradesh et au Karnataka.

L'un des aspects remarquables de cet accord réside dans les conditions remarquables d'approvisionnement en électricité, qui répondent aux exigences d'une usine d'ammoniac verte tout au long de l'année, sur une base horaire, ouvrant ainsi la voie à des contrats d'approvisionnement en énergie sans carbone à l'avenir. Cette initiative représente une avancée significative dans les capacités intégrées de Gentari, qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie propre, de la production d'électrons verts à la production de molécules vertes. L'accord sur l'énergie est conforme aux spécifications strictes définies dans le cadre des carburants renouvelables d'origine non biologique (RNFBO), ce qui permettra à AMG Ammonia de cibler des clients en Europe ainsi que dans toutes les autres zones géographiques.

Gentari développe aussi activement des chaînes d'approvisionnement pour relier ces molécules aux centres de demande mondiaux, parallèlement à des efforts visant à développer des solutions en aval, notamment des innovations en matière de transport maritime et de logistique pour assurer une livraison efficace sur les marchés internationaux.

AMG Ammonia développe l'une des plus grandes plateformes d'ammoniac vert au monde, permettant d'atteindre 5 millions de tonnes par an d'ici 2030, soutenant ainsi ses efforts pour atteindre les objectifs de zéro net tant en Inde que sur les marchés de l'OCDE. Cette production équivaudra à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, ce qui représente un cinquième de l'objectif de l'Inde en matière de production d'hydrogène vert dans le cadre de la mission nationale pour l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif de l'Europe en matière d'importations d'hydrogène vert. AMG Ammonia a récemment pris la décision finale d'investissement (FID) pour son premier projet d'ammoniac vert d'un million de tonnes situé à Kakinada, Andhra Pradesh, Inde.[1]

Navjit Gill, responsable national pour l'Inde, Gentari, a déclaré : "Nous sommes ravis d'entamer cette collaboration avec AMG Ammonia, car elle recèle un énorme potentiel pour accélérer le développement d'actifs renouvelables en Inde. Le projet solaire sera construit sur un seul site et les projets éoliens seront répartis sur plusieurs sites reliés par le réseau ISTS. Il s'agira d'un projet unique en son genre, intégrant le stockage de l'énergie pour fournir de l'énergie verte ferme et distribuable aux installations d'AMG Ammonia. Grâce à notre vision commune et à notre vaste expertise, nous avons l'intention de faire progresser rapidement l'expansion de la capacité d'énergie renouvelable de l'Inde et de favoriser une croissance durable dans la chaîne verte de l'électron à la molécule".

Mahesh Kolli, fondateur du groupe Greenko et d'AM Green, a déclaré : "Nous sommes déterminés à contribuer à l'ambition de l'Inde de devenir un exportateur d'énergie verte et nous visons une capacité de production d'ammoniac vert de 5 MTPA d'ici à 2030. Nous nous réjouissons d'approfondir notre partenariat avec Gentari et sommes convaincus que cet accord sera le premier d'une longue série d'accords au fil des ans. En Gentari, nous avons trouvé un partenaire avec une vision similaire et d'immenses capacités".

À propos d'AMG Ammonia

AMG Ammonia est un partenariat entre AM Green, Gentari, GIC et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Après avoir pris la décision finale d'investissement pour son premier projet d'ammoniac vert d'un million de tonnes à Kakinada, dans l'Andhra Pradesh (Inde), l'entreprise se concentre désormais sur l'extension de la production d'ammoniac vert à plusieurs sites en Inde. AMG Ammonia vise à atteindre une capacité prévue de 5 MTPA d'ammoniac vert d'ici 2030, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de zéro net en Inde et sur les marchés de l'OCDE. Cette capacité, qui équivaut à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, représente 20 % de l'objectif de production d'hydrogène vert de l'Inde dans le cadre de la mission nationale pour l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif d'importation d'hydrogène vert de l'Europe d'ici à 2030.

À propos de Gentari

Gentari s'attache à fournir les solutions nécessaires pour mettre en œuvre l'énergie propre dès aujourd'hui, afin de transformer notre mode de vie de demain. Les trois piliers initiaux de Gentari, à savoir les énergies renouvelables, l'hydrogène et la mobilité verte, forment un portefeuille complet de solutions destinées à aider les clients dans leur démarche de décarbonisation. Sa mission est d'être le premier développeur d'énergie renouvelable à l'échelle commerciale et industrielle (C&I) et utilitaire, un producteur d'hydrogène à grande échelle et un partenaire industriel de premier plan, et le premier partenaire de solutions de mobilité verte de l'Asie-Pacifique. À long terme, Gentari vise à être le partenaire le plus apprécié en matière de solutions d'énergie propre, en créant un impact plus important, en connectant les entreprises et en rendant possible le voyage vers un avenir net zéro.

[1] https://gh2.org/countries/india

AM Green Contact :

Suheil Imtiaz

Affaires publiques et communication stratégique

+ 91 94401 59289

[email protected]

Gentari Media Contact :

Ravinesh Uthayasuriyan (Rantau+)

[email protected]

+60125816851

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2576159/Gentari_AM_Green_Agreement.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2576158/Gentari.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2490224/AM_GREEN_Logo.jpg