Gentari liefert großtechnische, kohlenstofffreie Energie an AMG Ammonia

650 MW fest einplanbare EE-Leistung zur Versorgung der künftigen grünen Ammoniakanlagen von AMG Ammonia.

~2.400 MWp EE-Kapazität sollen errichtet werden, womit es sich um das weltweit größte Greenfield-Projekt von Gentari handelt.

Fester und abrufbarer Bedarf an kohlenstofffreier Energie in Form von jährlichen und stündlichen CUF-Zusagen.

NEW DELHI, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von sauberen Energielösungen Gentari hat über seine Tochtergesellschaft Gentari Renewables India Castor One Private Limited und AM Green Ammonia India Private Limited ("AMG Ammonia") vor kurzem einen festen und verbindlichen Stromabnahmevertrag abgeschlossen.

Gentari Logo L to R: Navjit Gill - Country Head, Gentari India, Sushil Purohit, Chief Executive Officer (Gentari), Michele Azalbert, Chief Hydrogen Officer (Gentari), Mahesh Kolli, Group President, AM Green, Shahrul Yassin, Head Commercial, Gentari India, and Kian Min Low, Chief Renewables Officer (Gentari)

Gentari wird im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags rund um die Uhr 650 MW kohlenstofffreie Energie für die künftigen grünen Ammoniakanlagen von AMG Ammonia liefern. Im Rahmen der Vereinbarung wird Gentari rund 2400 MWp erneuerbare Energiekapazität (d.h. Solar- und Windenergie) in Indien errichten und diese mit 350 MW / 2100 MWh Energiespeicherung integrieren, um die Anlagen von AMG Ammonia mit festem und planbarem Ökostrom zu versorgen. Gentari plant, das Projekt in den Bundesstaaten Andhra Pradesh und Karnataka durchzuführen.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Vereinbarung liegt in den bemerkenswerten Stromversorgungsbedingungen, die den anspruchsvollen Anforderungen einer grünen Ammoniakanlage das ganze Jahr über auf Stundenbasis entsprechen und den Weg für kohlenstofffreie Energielieferverträge in der Zukunft weisen. Diese Initiative stellt einen bedeutenden Fortschritt in den integrierten Fähigkeiten von Gentari dar, die die gesamte Wertschöpfungskette für saubere Energie abdecken, von der Erzeugung grüner Elektronen bis zur Produktion grüner Moleküle. Die Stromvereinbarung steht im Einklang mit den strengen Spezifikationen des Rahmens für erneuerbare Brennstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RNFBO), die es AMG Ammonia ermöglichen, neben allen anderen Regionen auch Kunden in Europa anzusprechen.

Gentari arbeitet auch aktiv an der Entwicklung von Lieferketten, um diese Moleküle mit den globalen Nachfragezentren zu verbinden, sowie an der Ausweitung nachgelagerter Lösungen, einschließlich Innovationen im Bereich Versand und Logistik, um eine effiziente Lieferung an internationale Märkte zu gewährleisten.

AMG Ammonia entwickelt eine der weltweit größten grünen Ammoniak-Plattformen, die bis 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen soll, und unterstützt damit seine Bemühungen, sowohl in Indien als auch auf den OECD-Märkten Netto-Null-Ziele zu erreichen. Diese Produktion entspricht etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission und 10 Prozent des europäischen Ziels für die Einfuhr von grünem Wasserstoff entspricht. AMG Ammonia hat vor kurzem die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für sein erstes grünes Ammoniakprojekt mit einer Million Tonnen Kapazität in Kakinada, Andhra Pradesh, Indien, getroffen.[1]

Navjit Gill, Country Head für Indien, Gentari sagte: "Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit AMG Ammonia, da sie ein enormes Potenzial für die Beschleunigung der Entwicklung erneuerbarer Energien in Indien birgt. Das Solarprojekt wird an einem einzigen Standort errichtet, während die Windprojekte auf mehrere Standorte verteilt werden, die über das ISTS-Netz miteinander verbunden sind. Es handelt sich um ein einzigartiges Projekt, bei dem die Anlagen von AMG Ammonia durch die Integration von Energiespeichern mit fester und abschaltbarer grüner Energie versorgt werden. Mit unserer gemeinsamen Vision und unserem umfassenden Fachwissen wollen wir den Ausbau der indischen Kapazitäten für erneuerbare Energien vorantreiben und das nachhaltige Wachstum der grünen Elektronen-Molekül-Kette fördern."

Mahesh Kolli, Gründer der Greenko Group & AM Green, sagte: "Wir sind entschlossen, einen Beitrag zu Indiens Bestreben zu leisten, ein Exporteur grüner Energie zu werden, und streben bis 2030 eine Kapazität von 5 MTPA grünem Ammoniak an. Wir freuen uns auf die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Gentari und sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung die erste unter vielen anderen Vereinbarungen in den nächsten Jahren sein wird. Mit Gentari haben wir einen Partner mit einer ähnlichen Vision und immensen Fähigkeiten gefunden."

Über AMG Ammoniak

AMG Ammonia ist eine Partnerschaft zwischen AM Green, Gentari, GIC und der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Nach der endgültigen Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) für sein erstes Projekt mit einer Million Tonnen grünem Ammoniak in Kakinada, Andhra Pradesh, Indien, konzentriert sich das Unternehmen nun auf die Ausweitung der Produktion von grünem Ammoniak auf mehrere Standorte in Indien. AMG Ammonia will bis 2030 eine geplante Kapazität von 5 MTPA grünem Ammoniak erreichen und damit einen wichtigen Beitrag zu den Netto-Null-Zielen sowohl in Indien als auch auf den OECD-Märkten leisten. Diese Kapazität, die etwa 1 MTPA an grünem Wasserstoff entspricht, entspricht 20 % des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission und 10 % des europäischen Ziels für die Einfuhr von grünem Wasserstoff bis 2030.

Über Gentari

Gentari konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen, die erforderlich sind, um saubere Energie heute in die Tat umzusetzen und unser Leben morgen zu verändern. Gentaris drei Kernsäulen Erneuerbare Energien, Wasserstoff und grüne Mobilität bilden ein umfassendes Lösungsportfolio, das Kunden auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung unterstützt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Entwickler von erneuerbaren Energien für Gewerbe und Industrie (C&I) und für Versorgungsunternehmen zu sein, Wasserstoff in großem Maßstab zu produzieren und der führende Partner für grüne Mobilitätslösungen im asiatisch-pazifischen Raum zu sein. Langfristig möchte Gentari der am meisten geschätzte Partner für saubere Energielösungen sein, eine größere Wirkung erzielen, Unternehmen miteinander verbinden und den Weg zu einer Netto-Null-Zukunft möglich machen.

