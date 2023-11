Genuss neu definiert: Die pflanzlichen Innovationen von InnovoPro erobern die Bäckereikategorie auf der Food Ingredients Europe 2023 im Sturm

Die Einführung eines Coffeeshop-Konzepts mit pflanzlichem Süßgebäck und Kaffeegetränken unterstreicht einmal mehr die Vorzüge des Kichererbsenproteins

FRANKFURT, Deutschland, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- InnovoPro, ein global führender Anbieter im Bereich der Kichererbsenproteintechnologie, hat seine mit Spannung erwartete neue Produktpalette vorgestellt, die auf der FIE 2023 erstmals zu sehen sein wird.

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach pflanzlichen Alternativen stellt InnovoPro seine neuesten Innovationen vor: köstliche pflanzliche Schokoladentrüffeln mit 12 Gramm Protein, eifreie Brownies und ein pflanzliches Barista-Getränk, das speziell für die Stabilität in Getränken mit niedrigem pH-Wert entwickelt wurde. Dieses Zusammenspiel verspricht ein authentisches Coffeeshop-Erlebnis auf pflanzlicher Basis. Was dieses Angebot noch außergewöhnlicher macht, ist die Tatsache, dass all diese Produkte außergewöhnlich lecker und nachhaltig sind und den Clean-Label-Standards entsprechen. Darüber hinaus ist InnovoPro stolz darauf, garantieren zu können, dass alle Inhaltsstoffe GVO-frei, glutenfrei und nicht allergen wirkend sind.

„Die Verbraucher verlangen heutzutage gesunde Lebensmittel und suchen in allen Kategorien, die sie konsumieren, nach ernährungsphysiologischen Vorteilen. Backwaren wurden immer als Genussmittel wahrgenommen und nicht mit gesundheitlichen oder ernährungsphysiologischen Vorteilen in Verbindung gebracht", so Taly Nechushtan, CEO von InnovoPro. Heutzutage wird selbst vom leckersten Kuchen erwartet, dass er einen Zusatznutzen und einen weiteren Grund zum Verzehren bietet. Meistens geht es dabei um Nährwerte oder gesundheitliche Vorteile. Die Tatsache, dass unsere Plattform in geschmacklicher Hinsicht großartige Lösungen anbieten und gleichzeitig ernährungsphysiologischen Anforderungen gerecht werden kann, ist zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt geworden. So konnten wir unseren Kundenstamm vergrößern, in bisher unerschlossene Unterkategorien der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vordringen und unsere Position auf dem aufstrebenden Markt für alternative Proteine stärken.

Die Food Ingredients Europe 2023 wird vom 28. bis 30. November auf der Messe Frankfurt in Frankfurt am Main stattfinden. Besuchen Sie InnovoPro am Stand 4.0B125 um das volle pflanzliche Café-Erlebnis zu genießen.

Informationen zu InnovoPro

InnovoPro hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine einzigartige Plattform für pflanzliche Proteine auf den globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu bringen, um nahrhafte, schmackhafte und nachhaltige Lebensmittelprodukte herzustellen. Mit einem ausgezeichneten Nährwertprofil, „frei von"-Eigenschaften und einer breiten Nutzbarkeit in der Lebensmittelindustrie, ist das Konzentrat CP-Pro 70® von InnovoPro die beste Wahl für den wachsenden Markt für pflanzliche Proteine. Dank seines wachsenden Bekanntheitsgrades und seiner Infrastruktur ist InnovoPro nun in einer optimalen Position, um den Vertrieb seiner innovativen Lösungen weltweit maßstäblich zu vergrößern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf innovopro.com.