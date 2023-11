La gourmandise redéfinie : les innovations végétales d'InnovoPro prennent d'assaut la catégorie des produits de boulangerie à l'occasion du salon Food Ingredients Europe 2023

Mettant l'accent sur les avantages de la protéine de pois chiche, le lancement d'un concept de café proposant des pâtisseries sucrées et des boissons au café à base de plantes met une fois de plus en évidence ses avantages

FRANCFORT, Allemagne, 16 Novembre 2023 /PRNewswire/ -- InnovoPro , acteur de premier plan dans la technologie des protéines de pois chiche à l'échelle mondiale, a dévoilé sa gamme très attendue de nouveaux produits prêts à faire leurs débuts au salon FIE 2023.

En réponse à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes, InnovoPro s'apprête à dévoiler ses dernières innovations, notamment de délicieuses truffes au chocolat à base de plantes comprenant 12 grammes de protéines, des brownies sans œufs et une boisson végétale pour cafés spécialement formulée pour donner une onctueuse mousse stable dans les boissons à faible pH. Cet ensemble garantit une expérience authentique de café. Le goût particulièrement savoureux de cette offre la rend encore plus exceptionnelle. La durabilité et l'étiquetage propre sont également du voyage . De plus, InnovoPro est fière de garantir que tous les ingrédients utilisés sont sans OGM, sans gluten et non allergènes.

« Les consommateurs recherchent désormais des aliments sains et des avantages nutritionnels dans toutes les catégories qu'ils consomment. La boulangerie a toujours été perçue comme une catégorie de plaisir et n'était pas associée à des avantages en termes de santé ou de nutrition, a déclaré Taly Nechushtan, PDG d'InnovoPro. Aujourd'hui, même le gâteau le plus gourmand doit apporter une valeur ajoutée et offrir une raison d'être consommé, et le plus souvent, cela tourne autour de la nutrition et des bienfaits pour la santé. Le fait que notre plateforme puisse offrir des solutions savoureuses tout en répondant aux besoins nutritionnels est devenu un facteur de différenciation important sur le marché. Cela nous a permis d'élargir notre clientèle, de nous implanter dans des sous-catégories jusque-là inexploitées de l'industrie alimentaire tel que les et des boissons et de renforcer notre position sur le marché en plein essor des protéines alternatives. »

Le salon Food Ingredients Europe 2023 se tiendra du 28 au 30 novembre à Messe Frankfurt, en Allemagne. Découvrez InnovoPro au stand 4.0B125 pour vivre l'expérience complète du café végétal.

À propos d'InnovoPro

InnovoPro s'engage à apporter une plateforme unique de protéines végétales au marché mondial de l'alimentation et des boissons, pour créer des produits alimentaires nutritifs, savoureux et durables. Avec un excellent profil nutritionnel, des propriétés « sans » et une large utilisation dans l'industrie alimentaire, le concentré CP-Pro 70® d'InnovoPro est le meilleur choix pour le marché croissant des protéines végétales. Aujourd'hui, grâce à sa reconnaissance et à son infrastructure croissantes, InnovoPro est dans la meilleure position pour étendre ses solutions innovantes à l'échelle mondiale.

