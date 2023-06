Géothermie propre, planète verte : Sinopec accueillera le Congrès mondial de géothermie 2023

PÉKIN, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») accueillera le 7e Congrès mondial de géothermie (WGC 2023) du 15 au 17 septembre à Pékin, en Chine. La Chine accueillera pour la première fois cette convention internationale connue sous le nom d' « Olympiades de la géothermie ». Le thème du WGC 2023 est « Géothermie propre, planète verte ».

Organisée par l'Association géothermique internationale (IGA), une plateforme mondiale de premier plan sur l'énergie géothermique qui s'engage à promouvoir et à soutenir le développement géothermique mondial, cette conférence triennale est le principal événement mondial qui réunit les dirigeants de l'industrie, du monde universitaire, du secteur financier, des gouvernements, des ONG et des communautés pour collaborer et fournir des solutions réfléchies pour une société durable.

Sinopec Star Co, Ltd, une filiale de Sinopec qui explore activement le développement et l'utilisation de l'énergie géothermique depuis 2006, contribue de manière considérable à la feuille de route de Sinopec pour le développement de l'énergie propre et à la mise en place d'une nouvelle structure industrielle.

L'entreprise s'est engagée à promouvoir le développement à grande échelle de son modèle commercial « Geothermal+ » afin d'accroître le volume des actifs carbone et d'améliorer la qualité des services, tout en s'intégrant dans les principales stratégies de développement économique et écologique régionales et nationales afin de favoriser le développement du chauffage à énergie propre.

À ce jour, Sinopec Star a bâti 10 « villes sans fumée » en Chine et dispose d'une capacité de chauffage géothermique de plus d'un million de mètres carrés dans 22 villes. Elle a construit près de 85 millions de mètres carrés de capacité de chauffage à énergie propre, desservant plus de 60 villes et comtés dans les provinces de Tianjin, Shaanxi, Hebei, Henan et Shandong, entre autres, réduisant ainsi les émissions de carbone de 4,2 millions de tonnes par an tout en bénéficiant à des millions de ménages.

À l'échelle mondiale, Sinopec Star recherche activement des possibilités de coopération avec des institutions, des organisations et des partenaires internationaux. Elle a établi des alliances avec des entreprises islandaises, lancé une série de projets géothermiques pilotes en Chine, dirigé la création d'un centre sino-islandais de recherche et développement géothermique avec l'entreprise islandaise Arctic Green Energy, et organisé des conférences et des ateliers internationaux sur la géothermie afin de renforcer continuellement la coopération mondiale tout en élargissant l'influence de la marque.

Par ailleurs, Sinopec Star a rédigé 52 normes industrielles qui ont été approuvées et qui couvrent un large champ d'application, notamment l'exploration et l'évaluation des ressources géothermiques, le chauffage géothermique, etc. Elle participe activement à l'élaboration du système de normes internationales en matière de géothermie et gagne la confiance du marché grâce à des normes de premier plan.

Le centre de presse ayant été mis en place le 20 juin, l'inscription des médias au WGC 2023 est désormais ouverte.

Pour en savoir plus sur Sinopec et le WGC 2023, rendez-vous sur http://www.sinopecgroup.com/group/en/ et https://www.wgc2023.com/wgc2023/en/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107276/Clean_Geothermal_Green_Earth_Sinopec_Host_World_Geothermal_Congress_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

