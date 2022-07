GERANIUM I KØBENHAVN UDNÆVNES TIL No.1, SOM LISTEN OVER THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AFSLØREDE FOR ÅRET 2022

Crème de la crème af verdens restauranter samlet i London i aften for fejre The World's 50 Best Restaurants priser 2022, sponsoreret. af S.Pellegrino & Acqua Panna. Prisceremonien, hostet af internationalt kendte skuespiller og gourmet Stanley Tucci, berømt gastronomisk fortræffelighed fra 24 territorier over fem kontinenter, inden han udnævnte Københavns Geranium som The World's Best Restaurant 2022 og The Best Restaurant i Europa 2022.

For hele1-50 listen, se websiden her.

Idet den overtog No.1 positionen fra Noma – som er blevet ophøjet til Bet of the Best hall of fame – blev Geranium, som ledes af kok Rasmus Kofoed og sommelier Søren Ledet, valgt til No.2 restaurant på listen over The World's 50 Best Restaurants i 2202. Geraniums formål er at skabe mad, der vækker sanserne, og kok Kofoeds omhyggelige madlavning og utrolige vision, indbefattet hans seneste beslutning om at blive kødløs, har vundet hyldest og fans på verdensplan. Geranium forenes i de top tre af Central (No.2) i Lima og Disfrutar (No.3) i Barcelona.

