THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS DEVOILE SON CLASSEMENT 2022 : GERANIUM, A COPENHAGUE, SE CLASSE NO.1.

La crème de la crème du monde de la restauration s'est réunie ce soir à Londres pour célébrer les World's 50 Best Restaurants 2022, sponsorisés par S.Pellegrino et Acqua Panna. La cérémonie, animée par l'acteur et gourmet internationalement reconnu Stanley Tucci, a récompensé l'excellence gastronomique dans 24 pays sur 5 continents, avant de désigner Geranium comme World's Best Restaurant 2022 et Best Restaurant in Europe 2022.

Succédant à Noma - qui rejoint les Best of the Best - Geranium, mené par le chef Rasmus Kofoed et le sommelier Søren Ledet, figurait en 2ème position dans la liste des World's 50 Best Restaurants 2021. La mission de Geranium est de créer des plats qui éveillent les sens. La cuisine méticuleuse ainsi que la vision incroyable du chef Kofoed, y compris sa récente décision de supprimer la viande, lui ont valu des hommages et des fans dans le monde entier. Geranium est rejoint dans le top 3 par Central (No.2) à Lima et Disfrutar (No.3) à Barcelone.

