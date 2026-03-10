ZÜRICH, Schweiz, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbericht 2025 der Adecco Group ist jetzt im Ad Hoc Bereich auf der Website des Konzerns verfügbar. Bitte beachten Sie auch den spezifischen Abschnitt Geschäftsbericht .

Denis Machuel, Geschäftsführer der Adecco Group, kommentierte:

„Im Jahr 2025 hielt die Adecco Group ihre starke Dynamik aufrecht und beeinflusste weiterhin das Leben von Millionen Menschen positiv. Wir gewannen Marktanteile; das Umsatzwachstum der Gruppe lag um 245 Basispunkte vor dem der wichtigsten Wettbewerber, während wir konsequent an strikter Kostendisziplin festhielten und im Vergleich zu unserem Basisjahr 2022 Nettoeinsparungen von nahezu 200 Millionen Euro erzielten. Wir haben unsere finanziellen Zusagen für das Gesamtjahr erfüllt.

Im November haben wir unseren neuen Weg zur Wertschöpfung vorgestellt – den Vorteil der Beweglichkeit („the agility advantage"). Mit durchgängigen Talent- und Technologielösungen schaffen wir die Agilität, mit der Menschen und Unternehmen ihr Potenzial entfalten können. Gestützt auf eine Run-and-Change-Agenda treiben wir weiteres profitables Wachstum voran, bleiben innovativ und wegweisend und nutzen KI, um neue Effizienzen und Chancen zu erschließen. Wir haben klare finanzielle Zusagen und eine Strategie festgelegt, die auf Marktanteilsgewinne ausgerichtet ist und gleichzeitig das absolute EBITA sowie den freien Cashflow maximiert. Das Ziel unseres Konzerns – die Zukunft für alle zu gestalten – leitet uns weiterhin, während wir auf unserer Leistung aufbauen und die Arbeitswelt im intelligenten Zeitalter mitgestalten."

Finanzkalender

• AGM 15. April 2026

• Ergebnisse Q1 2026 13. Mai 2026

• Q2 2026 / Halbjahresergebnisse 2026 6. August 2026

• Ergebnisse Q3 2026 12. November 2026

Informationen zur Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologiekompetenz. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale sowie ingenieurtechnische Lösungen zur Unterstützung der Transformation zur Smart Industry und helfen Organisationen, ihre Belegschaften zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und engagiert sich für die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit sowie die Unterstützung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

