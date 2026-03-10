ZURICH, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Rapport annuel 2025 du groupe Adecco est désormais disponible dans la section Ad Hoc du site Web du groupe. Veuillez également vous référer à la section consacrée au rapport annuel.

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a commenté :

« En 2025, le groupe Adecco a maintenu une forte dynamique et a continué à avoir un impact positif sur des millions de vies. Nous avons gagné des parts de marché, avec une croissance du chiffre d'affaires du groupe de 245 points de base supérieure à celle de nos principaux concurrents, tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de coûts et en réalisant près de 200 millions d'euros d'économies nettes par rapport à notre base de référence pour 2022. Nous avons respecté nos engagements financiers pour l'ensemble de l'année. »

« En novembre, nous avons présenté notre nouvelle voie de création de valeur - l'avantage de l'agilité. Grâce à des solutions technologiques et de gestion des talents de bout en bout, nous favorisons l'agilité des personnes et des entreprises afin d'accroître leur potentiel. Soutenus par un programme d'exécution et de changement, nous poursuivons notre croissance rentable tout en continuant à innover et à faire œuvre de pionnier, en tirant parti de l'IA pour débloquer de nouvelles efficiences et opportunités. Nous avons défini des engagements financiers clairs et une stratégie axée sur la conquête de parts de marché, tout en maximisant l'EBITA absolu et le flux de trésorerie disponible. La raison d'être de notre groupe - faire en sorte que l'avenir soit au service de tous - continue de nous guider alors que nous nous appuyons sur nos performances et que nous façonnons le monde du travail à l'ère de l'intelligence. »

Rapport annuel 2025 (PDF)

Calendrier financier

Assemblée générale 15 avril 2026 Résultats du premier trimestre 2026 13 mai 2026 Résultats du deuxième trimestre 2026 / Semestre 2026 6 août 2026 Résultats du troisième trimestre 2026 12 novembre 2026

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

Avis important concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué peuvent impliquer des orientations, des attentes, des convictions, des plans, des intentions ou des stratégies concernant l'avenir. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont basées sur les informations dont dispose Adecco Group AG à la date du présent communiqué, et nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas des garanties de performance future et les résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes actuelles. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine de ces différences ou y contribuer. Les facteurs susceptibles d'affecter les déclarations prévisionnelles de l'entreprise comprennent, entre autres, les suivants : les tendances du PIB mondial et la demande de travail temporaire ; les changements dans la réglementation du travail temporaire ; la concurrence intense sur les marchés où l'entreprise opère ; l'intégration des entreprises acquises ; les changements dans la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir du personnel ou des clients internes et externes qualifiés, l'impact potentiel des perturbations liées aux technologies de l'information ; toute évolution défavorable des relations commerciales existantes, des litiges ou des procédures juridiques et fiscales.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2608173/5853973/The_Adecco_Group_Logo.jpg

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs

[email protected]

+41 (0)44 878 88 88

Service de presse

[email protected]

+41 (0) 79 876 09 21