ADECCO GROUPの2025年アニュアルレポート

チューリッヒ, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- Adecco Groupの2025年アニュアルレポートは現在、当グループウェブサイトのアドホックセクションでご覧いただけます。また、アニュアルレポートの専用セクションもご参照ください。

Adecco Groupの最高経営責任者（CEO）であるDenis Machuelは次のように述べています。

「2025年、Adecco Groupは力強い勢いを維持し、何百万もの人々の生活にプラスの影響を与え続けました。当部門は市場シェアを拡大し、グループ売上高成長率は主要競合他社を245bp 上回る一方、厳格なコスト規律を維持し、2022年対比で約 2 億ユーロの純貯蓄を達成しました。当社は通期の財務コミットメントを達成しています。

「11月、当社は新たな価値創造の道筋であるアジリティ・アドバンテージを発表しました。エンド・ツー・エンドのタレント＆テクノロジー・ソリューションを通じて、当社は人材とビジネスにおけるアジリティを実現し、その潜在能力を高めています。run-and-changeのアジェンダに支えられ、私たちはさらなる利益成長を推進する一方、イノベーションと開拓を続けることで、AIを活用して新たな効率性と機会を引き出しています。当社は明確な財務コミットメントを設定し、EBITAとフリー・キャッシュ・フローの絶対値を最大化しつつ、市場シェアを拡大することに焦点を絞った戦略を採用しています。当グループのパーパスである「making the future work for everyone」は、当グループが業績を積み上げ、インテリジェント時代の仕事の世界を形成していくうえで、引き続き指針となるものです。」

2025年アニュアルレポート (PDF)

財務カレンダー

• 年次総会 2026年4月15日 • 2026 年第 1 四半期決算 2026 年 5 月 13 日 • 2026年第2四半期／2026年上半期決算 2026年8月6日 • 2026 年第 3 四半期決算 2026 年 11 月 12 日

Adecco Group について

Adecco Groupは、世界有数の人材とテクノロジーの専門企業です。当グループの目的は、すべての人にとって未来の仕事が機能するようにすることです。世界60カ国に展開するAdecco、Akkodis、LHHの3つのグローバル・ビジネス・ユニットを通じて、個人の持続可能で生涯にわたるエンプロイアビリティを実現するとともに、スマート・インダストリー・トランスフォーメーションを推進するデジタルおよびエンジニアリングのコンサルティングソリューションを提供し、組織が労働力を最適化できるよう支援しています。Adecco Groupは模範を示しつつ、持続可能な雇用可能性を促進して弾力的な経済とコミュニティを支援することに取り組んでいます。Adecco Group AGはスイスのチューリッヒに本社を構え（ISIN：CH0012138605）、SIXスイス証券取引所（ADEN）に上場しています。

将来予測情報に関する重要なお知らせ

本リリースに含まれる情報には、将来に関するガイダンス、期待、信念、計画、意図、または戦略が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述には、リスクや不確実性が含まれています。本リリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、本リリースの時点でAdecco Group AGが入手可能な情報に基づいており、そのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は当社の現在の見通しとは大きく異なる可能性があります。このような差異が生まれる原因や要因は数多く考えられます。当社の将来の見通しに関する記述に影響を与えうる要因には、世界的なGDPの動向と臨時雇用の需要、臨時雇用に関する規制の変化、当社が事業を展開する市場における激しい競争、買収企業の統合、社内外の有能な人材や顧客を惹きつけ、それを維持する当社の能力の変化、ITに関連する混乱がもたらす潜在的な影響、既存の商取引関係における不利な展開、紛争、法的手続きおよび税務手続きなどが含まれます。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2608173/5853973/The_Adecco_Group_Logo.jpg

詳細については、以下までご連絡ください。

投資家情報

[email protected]

+41 (0)44 878 88 88

プレスオフィス

[email protected]

+41 (0) 79 876 09 21

SOURCE The Adecco Group